Drillinstruktør med stor D

KRISTIANSAND: I vår mottok Cesilie E. Mykland hedersbevisning for lang og tro tjeneste i Det Kongelige selskap for Norges vel. Det er en påskjønnelse til særlig fortjente arbeidstakere med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver. Cesilie fikk 35 år godkjent.

Det er denne høsten 40 år siden hun selv startet som drillpike i Slettheia skolemusikkorps. Da hun var 15 år, overtok hun ansvaret for instruksjonen i drilltroppen, og har siden den gangen tatt imot og instruert flere hundre drillpiker.

I 1988 slo Slettheia skolemusikk og Vågsbygd skolemusikkorps (VSMK) seg sammen. Drilltroppen, med Cesilie i spissen, ble med på lasset. VSMK er i dag et velfungerende korps med mange medlemmer, mye takket være Cesilie. Hun har i 35 år tatt imot nye drillpiker fra ulike bydeler og kommuner. Hun har vært og er instruktør, reservemor, motivator og støttespiller. Ikke bare for jentene hennes, men også for musikantene og styret.

Hun bidrar til kontinuitet i styret, er nyskapende, positiv og har et smittende godt humør, men kan også være tydelig og bestemmende når det kreves. Lørdag 12. oktober var familien hennes, æresmedlemmer, tidligere dirigenter, korpsfamilien og venner, samlet til fest. Det ble en uforglemmelige kveld med god mat, latter og tårer, gode ord, sang, drill og korpsmusikk. Det er heller ingen ordentlig korpsfest i VSMK uten "Funny Bunny". Gjett hvem som vant!

