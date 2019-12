KRISTIANSAND: Torsdag 28. november hadde Grim skole offisiell åpning av høstens store kunstprosjekt REISEN, med ordfører og oppvekststyret til stede.

– I dag er dere alle kunstnere, sa ordfører Harald Furre i sin tale på åpningen. Han fikk æren av å klippe snoren samtidig som lyset som skal gi liv til kunsten ble slått på.

Kunstverket er en utsmykking på vinduene til trappehuset på Grim skole. Det strekker seg over fem etasjer og er et stort moderne glassmaleri, en lysende søyle med 18 forskjellige fargeglade toner, til glede for Grim skoles elever og ansatte, i tillegg til bydelens befolkning. Ved hjelp av farget folie i sirkelformer har samtlige elevene og ansatte malt sitt uttrykk med transparent glassmaling, og hver sirkel har blitt montert på vinduene etter en tegning som er utarbeidet av kunstner Anna Berthelsen. Den kjente kunstneren har vært sentral i arbeidet med prosjektet.

Kunstverket REISEN forestiller et landskap med drager som svever og er på vei opp. Tanken bak motivet er at elever kan sammenlignes med drager. De trenger en trygg forankring for å kunne komme seg opp og ut i verden og utfolde seg.

Hver etasje er tilegnet hvert klassetrinn, og i bunnen er personalets bidrag. Deretter følger 8., så 9. og så 10. trinn, og helt i toppen er sola – hvor samtlige har fått sitt bidrag. Til og med ordføreren og oppvekststyret fikk gule sirkler og maling og leverte sitt bidrag på åpningsdagen.

Til tross for novemberregn ble åpningen meget stemningsfull, og 10.klassingene Daniel på gitar og Sarah på vokal sørget for nettopp dette med sitt musikalske innslag.

Hver klasse fikk en blomst og et bilde av kunstverket i gave, før det ventet vernissasje med julebrus og pepperkaker.

Vi i prosjektgruppa, samt alle skolens elever og ansatte er svært stolte over hva vi har fått til, og ikke minst veldig takknemlige for å ha blitt tildelt midler fra Oppvekststyrets disposisjonsfond for å få dette til.

