Fire bydeler – et skolekorps

Kristiansand og Grim Skolemusikkorps er et nystartet korps som ønsker seg medlemmer fra Hellemyr, Tinnheia, Grim og Kvadraturen/Eg.

Publisert Publisert Nå nettopp

Bak fra venstre: Sondre Vindsland Olsen, Theodor Ljosland Braathen, Daniel Lervik Gabrielsen, Mathilda Kristiansen. Foran fra venstre: Eiel Kristoffersen, Jonathan Kristiansen, Eirik Kragfoss og Mari Louise Kristoffersen. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Kristiansand og Grim Skolemusikkorps

Grim skolemusikkorps, som ble startet i 1960, avviklet sin tilstedeværelse som bydelskorps på Grim vinteren 2020. Det er noe som heter at det er en tid for alt. Vi som korpsfamilie forholder oss til de rene fakta og gjør alt vi kan for å være til stede i bydelene som korps i tiden framover.

Dette korpset har en flott historie å se tilbake på. Aktivitet for barna som ga mening og noe de brukte videre i livet. Det fine er at dette er ikke slutt. Det er bare endret litt på, og framstår på en ny måte.

Korpset avviklet egen organisasjon, men har nå gjenoppstått i samarbeid med Kristiansand skolemusikkorps. Nå under navnet Kristiansand og Grim skolemusikkorps. Veldig naturlig og trolig supert for videre eksistens.

Rent historisk og med arbeidsinnsats å melde er det alltid trist når noe må avvikles. På den annen side så baner det også veien for noe nytt. Disse tankene må også korpsene akseptere når det er nødvendig. I dette tilfellet hvor bydelene ligger vegg i vegg.

Ingenting er glemt. Verken historien, de involverte ei heller dirigenter. Tvert imot. Det er nettopp gode historier, våre forfedres evne til å tørre å satse når de etablerte korpsene og vår forvalterrolle all den tid korps betyr noe for oss som driver med dette.

Kristiansand skolemusikkorps ble stiftet i 1926 – straks 95 år. Og med seg hånd i hånd korpset fra Grim som fyller 60 år dette året. Dette skal feires, så klart.

Vi har stor tro på framtida. Vi vet at musikk preger oss alle på en eller annen måte, også skal vi jobbe målrettet for at barn og unge får oppleve gleden ved å spille et instrument å framføre musikk i sammen.

Vi gleder oss til å være en del av sfo, skolene, barna og ungdommene i årene framover. Vi takker skoler og rektorer som heier korpsmiljøet fram og som gjerne har oss på besøk. Vi ønsker også enda sterkere bånd på tvers av lag og foreningsmiljøene i bydelene for å styrke og bidra til kulturvekst og samhold gjennom konserter og bydelsaktiviteter.

Har du barn som har lyst å spille instrument eller har du som voksen gode minner og ønsker å formidle dette videre, så holder korpset til på Tordenskjoldsgate skole i Kvadraturen. Hele året kan barn og unge begynne å spille instrumenter og vi ønsker alle velkommen. Vi har stor tro på at også nye landsmenn vil kunne benytte seg av dette aktivitetstilbudet som bidrar til integrering på en god måte.