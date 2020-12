Kåret til årets ildsjel

Geir Smiseth ante ingenting og ble helt satt ut da han ble kåret til årets ildsjel.

Geir Smiseth (t.v.) mottok i Hunsfos næringspark fredag ildsjelprisen fra Vennesla-ordfører Nils Olav Larsen. Foto: Skjermdump fra video

Odd Inge Rønning Uleberg Vennesla kommune

VENNESLA: Det er Vennesla kommune ved Nav som deler ut pris sammen med Vennesla næringsforening. I år fikk ingen navn på vinnerne på forhånd. Det var ikke rart, for Nav ga Næringsforeningen hedersbetegnelsen Årets inkluderingsbedrift. Vår næringsforening har satt samskaping og utenforskap på dagsorden som få andre.

Ildsjelprisen gikk til Geir Smiseth for hans unike arbeid. Som rørlegger hos Holbæk har han hatt mange med seg i arbeidsbilen ut på jobb. Han lærer dem å fungere. Da han hadde fått summet seg og takket, sa han: «Jeg har fått et helt annet inntrykk av Nav. De gjør en fantastisk god jobb med å følge opp folk.»

Smiseth ba andre bedrifter om å åpne dørene for dem som ikke så lett når fram i arbeidslivet. Han snakket om hvor mye han har lært av å jobbe sammen med innvandrere, for eksempel.

Bjarne Nordhagen var hyret inn til å holde en liten juletale. Han minnet om to setninger han bygger mye av sine verdier på: Ingen er bare det de gjør, selv om vi har lett for bare å måle prestasjon i vår prestasjonskultur. Ingen er bare det du ser, selv om vi har lett for glemme det i vår fasade-virkelighet.

Juryens begrunnelser, først ildsjel Geir Smiseth:

«Årets ildsjel er en person med særlig inkluderende holdninger. Han framstår med et stort engasjement for inkludering i arbeidslivet. Han har gjennom flere år vært en raus og god kollega som brenner for et inkluderende fellesskap også etter arbeidstid. Han ser mulighetene i den enkelte og strekker seg langt for at den enkelte skal lykkes. Han vet å ta imot kollegaer på en god og inkluderende måte. Han er en god rollemodell for alle oss andre i arbeidslivet».

Så årets inkluderingsbedrift:

«Vennesla Næringsforening har gjennom flere år vist særlig positive holdninger til inkludering i arbeidslivet. De har det siste året vært veldig engasjert i utfordringen vi har i at det er flere og flere unge som står utenfor. De har vært en av drivkreftene i samskapingskonferanser og verksteder, og har ved flere anledninger vært med å bidra med sin kompetanse til samarbeidspartnere. Ved å vise disse holdningene har de framsnakket og satt inkludering på dagsorden, og har dermed bidratt til at flere virksomheter har blitt gjort oppmerksomme på inkludering som samfunnsoppgave – og som en positiv mulighet».