Korpset spilte både på dekk og marsjerte rundt inne på båten. Det var kun to fra personellet som var klar over dette og det ble en stor overraskelse for både passasjerer og ansatte. En utrolig flott opplevelse og god start på en kommende sommerferie.

Hvert år gjør vi et stunt som ingen vet når eller hva vi skal gjøre, og i år falt det på Color Line.

Se video her:

Musikantene syntes dette var utrolig gøy og fikk mye skryt av ansatte og passasjerer under overfarten. Stuntet ble gjennomført på vei hjem fra vår sommertur fra Sverige der vi hadde vært i tre dager. Vi hadde vært på Nordby shoppingcenter, Strømstad, Liseberg og badet, så det skulle en del til for å toppe det som vi allerede hadde gjort, men det klarte vi. Årets stunt overgikk alle forventninger og vi var i ekstase da det var gjennomført. Da vi gikk av båten, spilte vi et par sanger i Sandefjord før vi satte kursen hjemover.

Borhaug Musikkorps er et stort korps fra bygda Borhaug i Farsund kommune. Vi liker utfordringer og spontanitet og er kjent for våre spontane stunt som har blitt gjennomført siden 2016. Vi har et godt samhold, har det veldig gøy og gleder oss til nye stunts.

Foto: Privat

Foto: Privat

Foto: Privat