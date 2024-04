I anledning utgivelsen vil vi gjerne fortelle bittelitt om oss selv og om musikken vi nå har jobbet med en stund.

Vi flyttet alle til Kristiansand i 2014 for å studere musikk på UiA, noen i tre år, og noen i fem. Vi ble fort gode venner og ville starte band, en idé som manifesterte seg i en instrumental jazzfusion-trio. Årene vi hadde som musikkstudenter i Kristiansand var veldig artige og lærerike, hvor vi fikk mye tid til egenøving og bygging av nettverk. Kanskje enda viktigere, i mine øyne, var det at disse årene ga oss fleksibilitet til å jobbe med idémyldring og låtskriving.

Utvikling

Vi brukte mye tid på å utforske egenart, sound, uttrykk, og ikke minst på å teste ut musikken foran publikum. Siden den gang har vi hatt en ganske drastisk utvikling; vi har blitt kvartett (fått med gitarist), inkorporert vokal og fokuserer nå på å lage noe mer tradisjonelle låter. Der vi i starten hadde mange elektroniske elementer, er vi nå mye mer opptatt av litt mer jordnære lyder: Strengeinstrumenter, perkusjon og analoge tangentinstrumenter.

Det at vi har brukt så lang tid føler jeg har kommet oss til gode; vi har vært innom mange ulike uttrykk og eksperimentert oss fram til noe vi i dag er veldig fornøyde med og også veldig trygge på. Dette har gjort oss mer modne, og jeg føler de musikalske valgene vi tar i dag er mye mer reflekterte. Slow, but steady – og skilpadda vant jo også til slutt over haren.

En inspirasjonskilde jeg vil trekke fram når det kommer til komposisjonene våre i dag, er den svenske (og til dels den norske) folkemusikken og visesangen. Det er et eller annet med den nøkterne melankolien i dette tonespråket jeg synes er veldig tiltalende; det er en slags dunkel sangbarhet i melodiene og harmonikken.

Sikter høyt

Svenske musikere og band som Jan Johansson, Dungen, Veronica Maggio, Kent og Opeth i tillegg til de nyere bandene Solen, Dina Ögon og Amason har alle sammen noe av dette tonespråket – men på hvert sitt vis. Dette er noe vi har plukket opp og latt oss inspirere av. Kombinerer man det videre med litt Pink Floyd, litt Motorpsycho, og litt Thomas Dybdahl, så er man etter hvert ikke så altfor langt unna hvordan Muen låter. Jeg innser jo at dette er i overkant ambisiøse sammenligninger, men man må da sikte høyt?

Tekstene til Muen tar inspirasjon fra litt av det samme, og utarter som regel i form av betraktninger og tanker rundt et gitt tema; og gjerne med norske naturskildringer som bakteppe. Jeg kan f.eks. trekke fram åpningssporet «Bird’s Eye View», som er basert på en barndomsopplevelse fra familiehytta mi ved Jotunheimen. Hver sommer var det en falkefamilie som holdt til i en fjellskråning like ved, og som nyfiken 12-åring var det svært spennende å klatre på opp oversiden for og se ned og prøve å skimte om det var unger i redet; noe det som regel var.

Et år, derimot, var de plutselig borte. I stedet var det nå kommet et par med våker som sirklet over klippen; de hadde jagd bort falkene og tatt over hekkestedet. «Bird’s Eye View» ble da en låt med betraktninger rundt disse fuglene, rundt naturens gang, med et lite skråblikk på hvordan også mennesker kan behandle hverandre.

Coveret til «The Frogs Will Run» Foto: Coverart by Simen Løvgren

Lang innspilling

Selve innspillingsprosessen av «The Frogs Will Run» tok omtrent tre år, og varte fra 2020 til 2023. Noe av det er spilt inn i Athletic Sound i Halden, og noe er gjort på egen hånd litt rundt omkring – på øvingsrommet, på hytter og hjemme i stuene våre. Vi har lært at man kommer veldig langt med et par ordentlige mikrofoner og et godt lydkort; og ikke minst nok tid.

Etter all denne tiden føles det nå likevel veldig bra å endelig skulle få gi ut debutalbumet, som ble lansert 12. april. Vi håper videre at musikken kan finne veien til flere og gi glede og begeistring til andre der ute som også kan finne på å sette pris på en liten dose psykedelisk melankolsk indiejazzfolkpop.

Muen består av Øystein Heide Aadland på vokal og keyboard, Jens Persheim Kola på trommer, Ørjan Lægreid på bass og Edvard Sundquist på gitar.

Lytt til albumet her