Fylkeskulturprisen til Gaute Heivoll

Forfatter Gaute Heivoll mottar Fylkeskulturprisen 2020. Det er den første fylkeskulturprisen for et samlet Agder.

Fylkeskulturprisen føyer seg inn i rekken av mange priser Gaute Heivoll fra Finsland har mottatt for sitt forfatterskap. Foto: Kristian Hole

Cheryl MacDonald Agder Fylkeskommune

I sitt møte 25. november 2020 vedtok et enstemmig hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet å tildele fylkeskulturprisen fra Agder fylkeskommune, til forfatter Gaute Heivoll fra Finsland.

Om prisen

Prisen er på 50. 000 kroner og et kunstverk signert Mette Stausland. Agder fylkeskommune ved hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet deler hvert år ut en fylkeskulturpris. Kulturprisen skal være en stimulans til kulturlivet i Agder og tildeles for særlig fortjenstfullt arbeid innenfor rammen av hele det utvidede kulturbegrepet. Prisvinnerens arbeid bør fortrinnsvis ha/ha hatt regional betydning.

Om prismottakeren

Gaute Heivoll f. 1978, har etablert seg som en anerkjent og produktiv forfatter. Han har gjennom sitt forfatterskap vist stor interesse og engasjement for lokalmiljøet, samtidig som temaene lett lar seg generalisere og mange kan kjenne seg igjen i dem. I noen av bøkene setter han fokus også på mer kontroversielle tema.

Bøkene har vakt nasjonal interesse. I 2010 fikk han Brageprisen i skjønnlitteratur for voksne. Han har også fått Sultprisen, Tidenprisen og har mottatt Sørlandets Litteraturpris hele tre ganger. Han har mottatt Songdalen kommunes kulturpris og ei rekke nominasjoner nasjonalt og internasjonalt.

Gaute Heivoll debuterte i 2002 med ei novellesamling. Boka «Før jeg brenner ned» er trolig den mest kjente, oversatt til mer enn 20 språk. Boka ble også filmatisert. Det samme gjorde barneboka «Himmelen bak huset». Denne fikk en førstepris på Chicago International Childrens`s Film Festival. Han har gitt ut 29 bøker, de to siste i 2020.

Gaute Heivoll engasjerer seg også utover forfatterskapet. Som bestillingsverket «Kant» til D/S Hestmanden, urframført i lasterommet på skipet. Han holder skrivekurs for voksne og ungdom og har flere samarbeidsprosjekt på tvers av sjangre der han ofte står for det tekstlige.

Fakta Statutter for Agders fylkeskulturpris 1. Agder fylkeskommune ved hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet deler hvert år ut en fylkeskulturpris. Eventuelle endringer i størrelsen på prisen avgjøres i budsjettet. 2. Kulturprisen skal være en stimulans til kulturlivet i Agder og tildeles for særlig fortjenstfullt arbeid innenfor rammen av hele det utvidede kulturbegrepet. Prisvinnerens arbeid bør fortrinnsvis ha / ha hatt regional betydning. 3. Tildeling av prisen skjer etter forslag fra kommuner, organisasjoner, kulturinstitusjoner og enkeltpersoner. Hovedutvalgsmedlemmer kan også komme med forslag på aktuelle kandidater. Forslag må være innsendt avdeling for kultur, idrett og frivillighet innen 1. oktober. 4. Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet gjør vedtak om hvem som hvert år skal få prisen. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper av enkeltpersoner og organisasjoner. 5. Offentliggjøring og overrekkelse av fylkeskulturprisen bør finne sted ved en passende høytidelig anledning.