En koronavennlig «O jul med din glede»

Håpet mitt er at det alternative sangverset mitt skal ha kort levetid, mens den slitesterke originalversjonen til Gustava Kielland skal leve videre når koronaen er borte.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Lyngdølen Henrik Foss (32), til daglig er lærer ved Tryggheim videregående skole, har skrevet et smittevennlig vers til «O jul med din glede». Foto: Skjermdump fra video

Brukergenerert innhold

Henrik Foss

Salmedikteren Trygve Bjerkrheim sa at sangene kom til ham som småfugler, og at han ikke kunne vise dem bort. Det var omtrent sånn for meg søndag kveld. Tankene mine gikk til hjemkommunen Lyngdal etter det dramatiske smitteutbruddet. Jeg kom plutselig på at den mest stemningsskapende verselinja i «O jul med din glede», «Så rekker jeg deg nå med glede min hånd», er risikofylt å framføre med dagens smittesituasjonen.

Jeg bestemte meg derfor for å gi en koronavennlig håndsrekning til folket ved å skrive et smittevennlig vers til julesangen fra Lyngdal. Håpet mitt er at det alternative sangverset skal ha kort levetid, mens den slitesterke originalversjonen til Gustava Kielland skal leve videre når koronaen er borte. Selv om pandemien herjer, kan det fortsatt bli en god førjulstid så lenge vi holder avstand og vasker hender.

Se video her:

Jeg har elever som ønsker å synge den smittevennlige utgaven av «O jul med din glede» før jul, og planen er å ta med trekkspillet på skolen når det nærmer seg jul – så sant ikke smittesituasjonen er så dramatisk at sykehuset må̊ leie instrumentet mitt som respirator.

Jeg har laget et par videoer til i denne koronatiden, disse to ble spilt inn i mars i år.