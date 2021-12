I Lokalkulturen er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer enkeltpersoner og foreninger frittstående tekster, omtale av arrangementer m.m.

AGDER: Ved søknadsfristens utløp 1. desember 2021 var det kommet inn 30 søknader på til sammen 807.000 kroner til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 24 prosjekter fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne desember-runden er på 369. 500 kroner.

Disse fikk støtte fra Cultiva Ekspress Kunst i desember 2021:

Maren Wallevik Hansen – Albumet “Heavenly Blue” ved The Ella Sisters: 20 000,-

Fuad Mohammed – Musikkvideo til Fuad HFB – HFB ANTHEM Pt. 1: 15 000,-

Mathias Degnepoll Øren – Vårløysing Tour: 15 000,-

Irmelinn Stakkeland – Fullmånekonsert på Vaffelbua: 10 000,-

Åshild Bjørnestad: Spillefilmen “Innsikt”: 22 000,-

Asbjørn Thesbjerg Larsen – Slipp av debutsingel: Where would I go?: 15 000,-

Andreas Skorpe Sjøen – VÅDE: 10 000,-

Mona-Linn Owe – NeoNova – EP: 15 000,-

Maren Walde – Musikkvideo og livevideo – FlowersFlowersFlowers: 15 000,-

Torgeir Trydal – Barneutstilling- “den umulige strek”/ sårbarhet: 30 000,-

Maud Strøm Gutterup – Ryggen til (Arbeidstittel): 7 000,-

Marius Burkovskis Jacobsen – Tante Tora: 7 000,-

Erlend Wichne – Dragseth og Rymbu: Dobbel boklansering: 1 000,-

Jenny Ayunda – Peace out to Revolution under BHM 2022!: 7 500,-

Marion Skogseth Bjørsvik – EP – Innspilling: 10 000,-

Theodor Moen – Innspilling av en EP: 10 000,-

Vibeke Andersen Gran – “Sebastian” ved Svart Teater: 30 000,-

Benedikte Askedalen – Innspilling av EP: Lindtner, Ålgård og Askedalen: 15 000,-

Eirik Lindtner – Isle of Goats “Longevity” Releasekampanje: 15 000,-

Christina Fjermedal – Antirasistisk gratiskonsert: 5 000,-

Thomas Jenssen–Musikkvideo til “Ice Cream Baby”: 15 000,-

Andreas Lian–Utstilling på Søgne gamle prestegård /Galleri Fjøset.: 30 000,-

Bannerfoto: Bussen Foto: Andreas Lian

Joachim Friis – Økologiske skriveworkshops: 20 000,-

Benjamin Åteigen - Til gutta: 30 000,-