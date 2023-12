De to korpsene og dette koret samarbeider om onsdagens konsert, som starter klokka 19. I helga samlet alle tre seg til øving, og vi er trygge på at innsatsen kommer til å resultere i en flott konsert. Konserten viser også aldersspennet i skolekorpsene.

– Dette samarbeidet er virkelig hyggelig, det åpner kanskje for nye vennskap og forbilder for ungdommene, sier Kristine Løvås Vigsnes, som er leder i Møvik og Sjøstrand Skolemusikk.

Dirigentene i korpsene, Alexander Haga Tveit og Kristine Rivernes Antun, er imponert over musikantenes evne til å hjelpe hverandre på tvers av alder, nivå og tilhørighet. Det har vært gøy å se høsten og helgas spilleglede og ikke minst hvor motiverte de unge har vært til å ta utfordringen med ved å spille sammen med koret.

Forrige uke var en av korpsenes foreldre så frimodig å sende opptak av øving på melodien «Jul i svingen» til den velkjente artisten Odd Nordstoga. Han responderte på Facebook med å legge ut klippet og skrive «Lykke til med øvinga. Det er jammen flott når ting kjem i bruk!» Det har inspirert musikantene litt ekstra. Vi garanterer at versjonen som synges og spilles onsdag låter mye bedre enn klippet på Facebook, lover dirigentene.

Alle tre aktørene er redd for at det ikke skal fylles opp i radene i Voie kirke, så vi håper mange støtter ungdommene og kommer og ser hva de så iherdig har jobbet med, sier Chatrine Hovland, som er både dirigent for Convoy Ungdomskor og en forelder i Flekkerøy Skolekorps.