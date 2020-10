Vi burde ikke skamme oss, men vi må ta grep

Hvis vi vil at våre barnebarn skal arve ei frisk jord, må vi handle.

Forfatter Anette Moe-Kittelsen (38) fra Øvrebø har skrevet dette innlegget. Foto: Aslak Kittelsen

Anette Moe-Kittelsen

For noen dager siden ble jeg sittende og se vitnesbyrdet til David Attenborough, «A life on our planet», på Netflix. En tankevekkende dokumentar jeg virkelig kan anbefale. For selv om klodens framtid, slik vi kjenner den, kan virke mørk og dyster, finnes det fortsatt håp. Men det må tas grep nå. Hvis vi vil at våre barnebarn skal arve ei frisk jord, må vi handle. Vi har alle et ansvar.

Skambegrepet hører ikke hjemme i 2020. Men jeg har tro på at motivasjonen til denne endringen hos enkeltmennesker må komme innenfra. Når man oppsøker informasjon, lytter til eksperter på området, får vi en bedre forståelse for hvordan klimaendringene påvirker kloden vår. Bare slik vil vi kunne forstå, og dermed aktivt velge vårt ståsted. Ta nødvendige grep i forhold til hvordan vi kan bidra til å ivareta miljøet.

Her er det viktig å presisere at jeg ikke har troen på skambegrepene som kastes rundt i mediene. Historien burde ha lært oss ett og annet om skam og hvordan dette kan påvirke mennesker. Fokuset på skamfølelsen kan virke mot sin hensikt. Vi bør heller framheve det vi faktisk får til. Et positivt fokus vil kunne øke lysten til å gjøre mer av det som fungerer. Det får ringvirkninger.

Alle kan bidra

Det må selvsagt også gjøres store endringer hos dem som sitter med makten i de ulike landene. Men vi kan alle gjøre vårt for å leve mer bærekraftig. Jeg er ikke feilfri, det er ingen. Samtidig har jeg gjort mange endringer som jeg er stolt av. Men jeg kjøper fortsatt for mye klær, selv om det jeg ikke bruker gis videre til noen som ikke har så mye, jeg har en lang vei å gå før jeg har klart å kvitte meg med omtrent all plast på badet og kjøkkenet, selv om jeg er godt i gang, jeg tar ofte bilen til steder der jeg strengt tatt kunne syklet, og ja, det blir en til to flyreiser i året.

Min «skam»

Selv om jeg, tross alt, ikke reiser mye i løpet av et år, føler jeg likevel på den forventede, samfunnsskapte skammen som jeg skrev om i stad. I 2011 var jeg i Thailand for første gang. Ja, det var en del turister der da, men stedene vi dro til var forholdsvis rene og søppelfrie. Da vi derimot dro tilbake i 2018, hadde mye endret seg. Det var ikke vanskelig å se at antall turister hadde økt betraktelig på de sju årene siden vi var der sist. Det var et trist syn med søppel og uhygieniske forhold.

Jeg husker spesielt en episode på ei ferje. En av mannskapet sto på dekk og rørte med ei plastskje i teen sin. Da han var ferdig, knipset han skjeen på sjøen. Ute av syn – ute av sinn. Sønnen min på seks år gjorde store øyne. «Mamma, mamma! Han kastet den bare på sjøen!» Da måtte jeg forklare litt om forskjellen mellom Norge og Thailand i forhold til søppelhåndtering, for eksempel, og at mange fortsatt ikke forstår omfanget av hvor skadelig søppel er for naturen, også i Norge.

Plast i havet Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet. Jeg ble så glad da jeg så at Thailand er et av landene TV-aksjonsmidlene skal gå til. En firedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia. Plasten skal bekjempes gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer. I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal vi redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig. Vi skal samle inn og resirkulere søppel som i dag ender opp i naturen, redusere bruken av unødvendig plast og jobbe for at beslutningstakere forplikter seg til å nå WWFs mål om null plast på avveie i 2030 (WWF.no).

Du kan bidra til dette viktige arbeidet ved å bli digital bøssebærer eller gi et bidrag til en som er bøssebærer.

