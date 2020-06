Knuden-elever fikk drømmestipend

Disse to jentene trodde de skulle spille på et bystyremøte i Rådhuskvartalet, men Drømmestipendet og Knuden hadde helt andre planer for dem.

Fra venstre: Rektor ved Knuden Sjur Høgberg, Tiril Metveit Beisland, Katrine Lislevand Pavljuk og ordfører Jan Oddvar Skisland. Foto: Mairi Macdonald

Mairi Macdonald Knuden - Kristiansand kulturskole

KRISTIANSAND: – Vi skjønte jo ingenting først, sier de to jentene Katrine Lislevand Pavljuk og Tiril Metveit Beisland, som ble overrasket med hvert sitt drømmestipend i Rådhuskvartalet i Kristiansand tirsdag, 9. juni.

Ble overrasket

Katrine på piano og Tiril på fløyte trodde de skulle spille Hamburger sonate av C.P.E. Bach, Allegretto for Kristiansand bystyre. Lite visste de at det var dem selv som var hovedpersonene denne ettermiddagen.

– Plutselig sto et filmkamera der, og så begynte alle å klappe, sier Katrine og Tiril fortsetter:

– Da skjønte vi jo at vi ikke akkurat skulle spille i bystyret, sier Tiril og begynner å le.

Jentene ble hedret med gullkonfetti, diplom, blomster og en sjekk på 15.000 kroner som ble overrakt av Trond Olav Asperud fra Drømmestipendet og Norsk Tipping. I tillegg fikk jentene taler av både lærerne sine, rektor ved Knuden, Sjur Høgberg, leder av Norsk kulturskoleråd Agder, Astrid Hilde og ikke minst ordfører Jan Oddvar Skisland.

– Betyr enormt mye

– Dette betyr enormt mye, og gir ekstra motivasjon til å fortsette, sier Katrine.

– Det er en bekreftelse på at jeg faktisk er god, og at jeg har en grunn til å satse, sier Tiril og ser bort på venninnen sin. De går nemlig siste året sammen på musikklinjen på Vågsbygd videregående skole.

Katrine forteller videre at hun kommer til å bruke pengene på reising og spilletimer via det nasjonale klaver-tiltaket som kun hun og ni andre pianister i hele landet får være med på.

– Disse pengene kommer utrolig godt med, legger hun til.

Drømmer videre

På spørsmål om hva drømmene deres for framtida er, er de enige om følgende:

– At vi fortsetter å ha glede av musikken og aldri lar den bli en byrde, sier Tiril mens Katrine nikker ivrig ved siden av.

– Men konkret håper jeg å få bli konsertpianist på sikt, sier Katrine, som til høsten skal begynne på Grieg-akademiet i Bergen.