Hei dere! Nå kommer et litt annerledes type innlegg, som vi har gledet oss veldig til å dele. Dere som leser innleggene våre, vet gjennom det bakteppet vi har gitt ved utgivelsene dette året, at vi har testet ut ulike sjangre. Platen vi nylig slapp, med låter helt fra 2017, “Flower on a Wire”, var midt i denne prosessen. Høsten 2018 slapp vi “The Lighthouse Session” helt strippet, med behov for å ta det helt ned til grunnmuren musikalsk – hvor vi også skrev et innlegg om det veiskillet vi valgte å ta, med en bisetning om at pop – delen kom vi tilbake til seinere. “Yellow Dress” som vi slapp tidligere i år tok for seg et knekk i selvbildet, som vi opplevde i 2017, med meninger i alle retninger fra folk rundt oss som ville si hvem vi var og hvem vi ikke var. Og så var det Ibsen. Utenom det har vi delt at vi slipper en ny EP på Oakland Rain nå i høst.

Tobias Aasgarden

Som Oakland Rain har vi fortalt den delen av historien som har gått på etterpåklokskap og dyrking av troen på et “jeg”. Samt å fortelle om opplevelsen i form av visuelle framstillinger (som naturen og dens behov for vekst, lykthuset/pålen vi alle trenger iblant, og den “gule kjolen”/vår beste drakt, som vi må velge å ta på oss når det er vanskelig å lytte til den indre stemmen). Det har vært fint å kunne trekke fram all klokskap og erfaring man danner seg underveis på en slik reise. Det har gjort at vi også har sett det klarere, og med mer takknemlighet for hvor vi står nå. Kunsten er en gave uansett format.

Tobias Aasgarden

Men så kommer den andre delen av historien; de sinte og uforløste følelsene som trengte en annen musikalsk uttrykksform. Følelsen av bli undervurdert og dermed frustrert. Ikke fordi man ikke tåler et slag eller to, men fordi det går på helt andre ting enn innholdet i musikken vår. Det var det som gjorde at vi virkelig kjente et behov for å rase fra oss i en konstruktiv kruttpakke. Og uten kontroll eller planlegging, så strømmet det en helt ny form for musikk ut av oss. Helt andre måter å fortelle en historie på, men fremdeles med fokus på et budskap.

Tobias Aasgarden

i dro til London høsten 2017 for å hente inspirasjon og teste noe nytt. I en pause spurte Matt, produsenten vår, om vi skrev andre type låter i tillegg til akustisk. Vi nevnte at vi i det siste hadde fått mye ideer som hørte til et helt annet uttrykk, men mer visste vi ikke. Han ba oss spille litt av en låt bare på piano, og vi spilte litt av “Queens”. Han sa det var noe med den, og så var vi i gang med å teste en pop-produksjon! Resten av den uka gikk til å utforske pop-landskapet, og vi måtte reise tilbake en uke etter for å fullføre den akustiske platen vi egentlig hadde kommet dit for. Plutselig så vi viktigheten av omstillingsevne, og å klare å hive seg rundt når noe føles riktig.

Tobias Aasgarden

Starten av 2018 gikk med til å finne ut hva vi skulle gjøre med alle disse musikalske ideene som spriket i alle retninger. Vi satt med en plate som var litt av alt, og dermed bestemte vi oss for å dele “brandet” i to. Så fullførte vi den akustiske platen (The Lighthouse Session), og den organiske litt større platen (Yellow Dress), samtidig som vi pendlet fram og tilbake i møter angående dette nye pop-prosjektet vi hadde klart å havne i. Vi spilte inn en god del materiale, og samlet to av de fineste fyrene vi kjenner her i Kristiansand til å være med i popbandet.

Tobias Aasgarden

Deretter ble vi booket inn til to showcase-konserter tidligere i år i London, hvor den andre av disse konsertene var på Paper Dress Vintage. I tillegg til vårt flotte band, hadde vi med oss Tobias (fotograf) og storesøster Kathrine (manager). For en gjeng! Men vi har altså ikke spilt i hjembyen vår ennå. Så det er med stor glede vi kan si at E L L A skal spille sin første norske konsert den 1. november på Sørveiv i Kristiansand. Ååå, vi gleder oss vilt! Dette er festivalen hvor vi lanserte Oakland Rain i 2014, og vi er glade for å få stille her med den andre delen av vår musikalske reise. Håper vi sees på konsert!

Tobias Aasgarden

Les mer om og av Oakland Rain her