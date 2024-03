Det sier Gunn-Hilde Erstad Haugen. Hun er bassist, daglig leder i AKKS Kristiansand og del av CreaTeME, UiAs senter for fremragende utdanning.

Hun er også én av initiativtakerne til konferansen Lyden av likestilling som arrangeres på studenthuset BARE i Kristiansand 8. mars.

I anledning kvinnedagen løfter UiA, CreaTeME og andre lokale aktører i musikkbransjen ulike temaer som opptar kvinnelige musikere i 2024. Ett av temaene handler om menstruasjonssyklusen: Kan økt kunnskap om egen syklus bli en superkraft for musikere som bruker dette til sin fordel?

Ifølge Erstad Haugen finnes det i dag lite forskning på hvilken rolle menstruasjonssyklusen spiller for musikeres ytelse, prestasjon og psykiske helse. Dette er en viktig årsak til at temaet settes på agendaen nå.

– Mange kan oppleve at syklusen påvirker egen prestasjon negativt. Vi håper at konferansen kan bidra til økt kunnskap om syklus og hvordan den påvirker kroppen både fysisk og psykisk.

Målet er større bevissthet om temaet; både for de som har syklus og for de som ikke har det:

– Jeg tror mange kan ha nytte av å få en bedre forståelse for hvordan dette henger sammen, sier Erstad Haugen.

Kristina Rusdal (t.v) og Gunn-Hilde Erstad Haugen håper at «Lyden av likestilling» kan bidra til at flere kvinner velger musikkstudier og en karriere som musiker. Foto: Hildegunn L. Holtan

Likhetstrekk mellom idrett og musikk

– Det er på høy tid at vi snakker om menstruasjonssyklus. Sammen kan vi gjøre tematikken mer ufarlig, sier professor Monica Klungland Torstveit.

Hun deltar i samtalen med Erstad Haugen om syklusens påvirkning sammen med kollega og førsteamanuensis Bård E. Solstad fra UiAs Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving. Torstveit og Solstad jobber også for å få etablert et forsknings- og kompetansesenter for jenter og kvinner i idrett.

Professor Monica Klungland Torstveit. Foto: UiA

– Tiden er inne for heller å se på muligheter enn begrensninger når det gjelder det å være kvinne og skulle prestere, sier Torstveit.

Hun ser mange likhetstrekk mellom å være kvinnelig musiker og kvinnelig idrettsutøver på høyt nivå.

– Hos begge er det viktig å være best når det gjelder. Det er snakk om en ekstrem dedikasjon og utallige timer som legges ned i trening eller øving. Jeg er sikker på at hormonelle endringer i menstruasjonssyklusen kan påvirke prestasjon, sier hun.

Torstveit mener at økt kunnskap om egen syklus kan brukes til egen fordel for både idrettsutøvere og musikere. Hun sier man må kjenne egen kropp godt både fysisk og psykisk for å prestere på et høyt nivå.

– Å forstå hvordan menstruasjonssyklusen kan påvirke oss kvinner og bli kjent med egen kropp på dette området, gjør at man kan legge bedre til rette for trening og få best mulig treningsutbytte, sier Torstveit.

Høyt studentengasjement

8. mars-arrangementet Lyden av likestilling er et samarbeid mellom UiA, CreaTeME, SØRF, AKKS Kristiansand og Bold Type Management. Studentene ved Institutt for rytmisk musikk bidrar i de fleste panelsamtalene og står også for flere musikkinnslag underveis.

Kristina Rusdal er andreårsstudent på bachelor i utøvende rytmisk musikk. Sammen med medstudent Isabelle Wetlesen leder hun panelsamtalen om hvordan profilere seg og nå ut som kvinnelig musiker i 2024. Rusdal sier at image og profilering er noe som opptar mange unge musikere i dag:

– Kvinnelige musikere kan oppleve å bli omtalt på helt andre måter enn mannlige musikere. Jenter omtales med bakgrunn i utseende, mens gutta omtales for «skills».

– Samtidig ser vi at kvinner er underrepresentert på mange festivaler og prisutdelinger. Vi ønsker en samtale om hvorfor det er sånn, sier Rusdal.

Påmeldingen til konferansen er svært god. Rusdal tror dette henger sammen med at agendaen oppleves som relevant og viktig.

– Mange studenter er opptatt av de temaene som konferansen tar opp. Panelsamtalene harmonerer godt med det som unge musikere er opptatt av i dag.