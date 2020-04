Tett på – trygg avstand

Vi er ute av karantene. Hverdagen er likevel ikke som før.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Næringslivslederen og tidligere politiker John Gordon Bernander (62) fra Kristiansand har skrevet denne teksten. På bildet sees Tom Stig Bisseth-Johansen, Kari Pettersen og Sigrun Bernander. Foto: John G. Bernander

Brukergenerert innhold

John G. Bernander

BLOGG: Det blir fortsatt mye hjemmekontor, Antibac og “social distancing” som de sier i USA. Forresten et dårlig ord. Om vi må holde avstand og unngå de store forsamlinger, har vi vel aldri hatt større behov for å komme tett på. På to meter avstand, og uten fysisk kontakt, kan vi tross alt være nære og nærværende.

Lørdag fikk vi oppleve gleden over samvær i tilpassede former. Vakkert dekket bord, mat og drikke tilpasset påskehøytida vi går inn, og sammen med rause gode venner, som har delt mye. Det gjorde godt. Selvsagt deler vi også bekymringer over tidene vi opplever. Vi ser oppgaver forsvinne, venner som permitteres og bedrifter som kjemper for å overleve. Men vi deler også opplevelser, pussigheter og latter over gode historier, og situasjoner fra disse koronapregede tider.

Dette innlegget ble først publisert her

Riktignok ble vi plassert i hver vår ende av langbordet. De store omfavnelser og varme klemmer får komme seinere. Vi sitter “en face” med medlemmet av egen husstand og praktiserer trygg avstand, men vi er “tett på” hverandre og hverandres liv, som alltid.

I det hele tatt det er mye vi kan gjøre. La oss utnytte, bruke og glede oss over det handlingsrommet. På vei inn i påskeuka var det nettopp det justisministeren brukte sin pressekonferanse før helga til. Monica Mæland minnet oss på at vi kan være sammen, ikke mer enn fem, vi kan benytte de butikkene, som trassig fortsatt holder oppe for oss, vi kan gå på tur og vi kan være der for hverandre. Vi kan stille opp for dem som trenger handlehjelp, lage sosiale oaser som lørdagens vennelag og skape hyggelige opplevelser.

«Takk til alle som ser mulighetene, som er der for hverandre og stiller opp.» Foto: John G. Bernander

Et annet vennepar, som vi gjerne ville ha truffet på fjellet i påska, ringte uanmeldt og overraskende på døra utpå ettermiddagen lørdag. De har selvsagt også sitt og tenke på, og stri med, i disse spesielle tidene, men hadde valgt å ta turen rundt til oss andre i vennekretsen med en hjemmelaget liten påskeoppmuntring.

Den marmeladen finner veien til bordet vårt. Omtanken og tilstedeværelsen finner veien til hjertet, og vennskapet styrkes, om enn vi må holde avstand. Takk til alle som ser mulighetene, som er der for hverandre og stiller opp.

God påske!