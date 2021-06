Suksess for NM i gåstrikk i Kvinesdal

KVINESDAL: Denne helga var vi et over 30 steder fra sør til nord som arrangerte NM i gåstrikk, og vi vil betegne det hele som en suksess. A KNIT STORY, i samarbeid med Stine Sofie-stiftelsen, arrangerte dette for første gang i distriktet. NM i gåstrikk som sådan ble arrangert for tredje gang.

20 glade og strikkelystne damer var påmeldt til et gøyalt norgesmesterskap som kostet 200 kroner per person, hvorav ti prosent gikk til Stine Sofie-stiftelsen. Den 500 meter løypa gikk over Nesbrua, en runde i Kvinaparken og tilbake over brua igjen, med strikketøyet i hendene. Dette måtte deltakerne gjøre unna på ti minutter.

Damer fra Rogaland, Flekkefjord, Åseral og Kvinesdal deltok. Den som hadde flest riller og masker på de 15 maskene som skulle strikkes vant førstepremien. Den tilfalt Astrid Marie Engeli fra Åseral. Ordfører Per Sverre Kvinlaug overrakte 1500 kroner fra Kvinesdal kommune til stiftelsen, noe som ble mottatt med applaus.

Det ble også trukket ut tre øvrige premiemottakere samt noen mindre gevinster blant deltakerne i Kvinesdal. De tre beste gikk videre for å kjempe om NM-tittelen. Oslo-juryen fintelte riller og masker og i år ble det ikke noen pallplasser til Sørlandet.