Kristiansander vant filmpris

Marius Matzow Gulbrandsen (44) vant Sven Nykvist-prisen ved Göteborg Filmfestival som fotograf på filmen Disco.

Kristiansanderen Marius Matzow Gulbrandsen (44) med prisen han ble tildelt sist helg. Foto: Göteborg Filmfestival

Ole Andreas Grøntvedt, Foreningen Norske Filmfotografer

Göteborg Filmfestival er Nordens største filmfestival. Filmen Disko er regissert av Jorunn Myklebust Syversen.

Juryens begrunnelse var følgende:

«Priset går till fotografen för en film där vi gillade att både han och regissören letade efter något under ytan – en annan horisont, en annan skönhet i en värld där religiös fanatism och det värsta ur tv-kulturen kombineras för att alienera ungdomar. Det finns en strävan efter grace som fotografen lyckades fånga på ett känsligt och ömt sätt.»

Marius Matzow Gulbrandsen fikk sin debut som filmfotograf for 20 år siden. Her mottar han prisen i Göteborg lørdag. Foto: Privat

Gulbrandsen, som er utdannet ved den nasjonale filmskolen i Polen og nå har vunnet åtte priser som filmfotograf, sier følgende:

– Det er alltid gøy å få pris, og deilig å få en anerkjennelse for det jeg jobber og brenner for og se at jeg er på rett spor. Det var spennende å jobbe med Disco fordi filmen har mange miljøskildringer, som er en drøm for en fotograf. Man kan gå inn i ulike verdener, og der få frem nyanser av forskjellige karakterer og stemninger. Regissør Jorunn er veldig spesifikk på at hvert miljø skal ha sitt eget særpreg og er veldig detaljorientert, spesielt på kostymer. Så dette har vært en spennende prosess.

Publisert: 5. februar 2020 12:00 Oppdatert: 5. februar 2020 12:31

