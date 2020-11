Gratulerer med farsdagen!

I dag sender jeg en varm klem til alle mannfolk som har vært med på den krevende og viktige jobben med å redefinere hva det vil si å være en god pappa i vår tid.

Birgit Amalie Nilssen (45) fra Kristiansand har skrevet denne teksten, som først ble publisert på hennes Facebook-side. Foto: Privat

Birgit Amalie Nilssen

Dere som er modige nok til å sette barnas behov foran deres egne. Som sloss for den selvsagte retten til å være naturlig til stede i deres barns liv. Som trøster og støtter og viser vei. Som våger å vise svakhet fordi dere vet at det er en del av å være sterk. Som sier unnskyld når dere tråkker feil. Og vet at det gjør vi alle inn imellom.

Dere pappaer som sjonglerer nattevåk, bleieskift, foreldremøter eller bekymring for hvor tenåringen deres er, samtidig som dere prøver å ha full kontroll på jobb, styremøter, kjøring, henting, trening, middagslaging og oppvask. Dere som leser på senga. Lager trøstekakao, bursdagskaker og matpakker. Dere som alltid er der. Dere er utrolig viktige!

Mange av dere har måttet skape en rolle det ikke fantes noen stillingsinstruks for. Og for en jobb dere har gjort! Dere viser at det er mulig. Dere gjør verden til er bedre og mer likeverdig sted. I dag håper jeg dere blir feiret skikkelig. Kaffeskål for alle superpappaer!