Fikk tildelt kulturkrus fra Vennesla kommune

Jorunn Sagen Olsen var en av flere som ble hedret med et kulturkrus i Vennesla fredag kveld.

Jorunn Sagen Olsen har et brennende engasjement for at enkeltmennesker skal bli sett og hørt. Foto: Odd Inge Rønning Uleberg

Tove Linda Høgstøl Vennesla kommune

Lise Stubbins: Lise var aktivt med i forbindelse med LISA-prosjektet i 2011 for å skaffe flere kvinnearbeidsplasser på bygda. Hun startet det Lille Tøffelhuset årets etter på Wikstøl grendehus og seinere Lille Setesdal i byen. Lise var med å pusse opp det gamle Herredshuset på Hægeland og en periode solgte hun også kunsthåndverk og håndverksprodukter på Esso-stasjonen på Hægeland. Hun

har samarbeid med Frivilligsentralen og Ressursen. Lise bruker elementer og gamle mønstre fra Setesdalskulturen og redesigner kjoler, frakker osv. i tillegg til toving av tøfler. Lise brenner for at ungdom skal lære håndverket og ta vare på kulturen gjennom å gjøre gammel design på moderne vis.

Lise Stubbings står til høyre på dette bildet. Foto: Lars Hollerud

Espen Hilton: Espen har drevet den prisvinnende bloggen Espenhilton.com i over ti år og er en av Norges første bloggere. Bloggen inneholder inspirasjon til trening, kosthold og mote servert på en morsom og uhøytidelig måte. Espen har vært programleder, deltatt i TV-serien «Bloggerne» på TV 2 og vært assistent for Trinny & Susannah, engelsk kjendistylister. I de siste årene har han også drevet

mye med casting, skrevet boka «Selfie – fra mobbeoffer til toppblogger» og er godt på vei med sin andre bok. Espens måte å håndtere og leve med spiseforstyrrelser, selvskading og mobbing i barne- og ungdomsårene er til stor inspirasjon for andre som sliter.

Espen Hilton er en av flere mottakere av et kulturkrus fra Vennesla kommune. Foto: Damares Stenbakk

Øyvind Bakken: Er det noe som slår oss når det gjelder Øyvind, så er det engasjement. Bortimot tre tiår i politikken, bl.a. i kommunestyre, skolestyret, boligstyret, kinostyret etc. Øyvind var også i ti år aktivt med i Helsesportlaget, medlem av historielaget i 20 år, de siste to år som leder. Han har også stått på for å lage historielagets nettside og årsskrift. Øyvind er nå på femte året leder av Vennesla Vin og Viseklubb, en klubb med lange ventelister. Andre hobbyer som tar mye tid er fiske, bøker, konserter og friluftsliv. Med sin store kapasitet, kunnskap og kontaktnett, er Øyvind rette mann når det gjelder å ta tak i ting, enten det gjelder registrering av lokalhistoriske landemerker og ruiner, oppstart av den populære FB-gruppe «Vikeland – sentrum i vår tid» eller bygging av handikap

fiskerampe.

Øyvind Bakken er også en ivrig fisker. Foto: Reidar Kollstad

Trygve Frivoll: Trygve har et brennende hjerte for Hægeland. Han har vært leder av bygderådet og en pådriver for å utvikle små og store prosjekter i Hægeland – som LISA-prosjektet, julegata og julekalender osv. Trygve beskrives av Hægelandsfolk som en ildsjel, lett å samarbeide med, en som gjør mye i kulissene og fortjener å bli hedret. Han har også dratt i gang bygdekorpset på Hægeland. Dette var året etter at 17. mai-musikk ble spilt fra en CD-spiller i ei barnevogn i 17. mai-toget! Andre i korpset forteller at korpset ikke har eksistert uten Trygve, han tar lederansvar og holder hjulene i gang.

Trygve Frivoll til høyre på bildet. Foto: Ann Magritt Arnli

Tanketrimmen: Tanketrimmen har blitt en møteplass der menn kan komme sammen for å snakke om verdier og etikk i livet. Et sted der det legges til rette for refleksjon, og for å bli mer bevisst på behov og prioriteringer i eget liv. Gjennom å få fram de gode historiene skapes engasjement. De som har vært publikum på dette beskriver møtene som noe som setter tankene i gang hos seg selv, og at

det er sterk kost å høre noen fortelle om utfordringer og glede i eget liv. Bak tanketrimmen står Svein Kåre Hagen, Rune Stormark og Terje Mykland. Vi takker for engasjementet med et Kulturkrus og ønsker lykke til videre.

Rune Stormark en av tre initiativtakere til Tanketrimmen, der menn kan møtes for å diskutere ulike spørsmål rundt etikk og verdier. Foto: Privat

Jorunn Sagen Olsen: Jorunn har stor arbeidskapasitet og beskrives som ei raus og varm dame. Det har bl.a. Vennesla frivilligsentral nytt godt av. Hennes tanker om hvor viktig møte mellom mennesker er, hvor viktig tilhørighet og mestring er, har skapt store ringvirkninger og vært med på å bygge opp mange gode tilbud. Jorunn gir mer enn nødvendig og har et brennende engasjement for at enkeltmennesker skal bli sett og hørt. Til tross for dysleksi, har hun skapt spennende tiltak i samarbeid med andre, og hun har gjennom forskjellige søknader fått økonomi til å gjennomføre kreative samskapingsprosjekt.

Jorunn Sagen Olsen. Foto: Odd Inge Rønning Uleberg