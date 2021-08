Kan hende greier eg å skrive ei halv A4 side om den

raude plastbytta som står i sauebeitet nordvest for husa

på garden utan å nemne villsauane eller maurtua som dei

har øydelagt, ho som ligg eit diskoskast lenger opp mot

Slaktebua, eller dei tri furutrea eg hogg ned for at vi skal få

meir sol på verandaen i februar/mars, eller sauane si glede

over all maten i furubaret og -kvistane, eller det myrfarga

vatnet frå brunnen i hagen, den gamle brunnen vi har lagt

bylgjeblikkplater over for at ungar som leikar ikkje skal

ramle i; brunnen som til og med ikkje traut skinsommaren

2018, brunnen med det gulbrune vatnet som alltid lukta myr,

vatnet som pappa var stolt av og drakk lange slurkar av der han

sat under tunaska i slåttekvilda, kledd i skiten singlet og

falma dongeribukse med hòl på venstre buksebein; eller det

slette fjellet like ved maurtua, fjellet med furu- og etasje-

mose spreidd utover så det liknar eit andlet av Portugal;

eller vinden akkurat no, den sørvestlege sommarvinden,

vinden som ikkje veit noko som helst om det å vere vind men

bles som om det er det einaste han kan; eller huset, det

225 år gamle huset som om nettene fortel om Napoleons-

krigane og sagbruksprivilegiar; om barnevandringar frå

Audnedal til Birkenes; huset som aldri søv når vi søv,

huset som er den einaste som veit kvifor einkvan har plassert

ei raud plastbytte i sauebeitet vest for seg sjølv.