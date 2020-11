Veien til NM-medalje

Å klare en bronsemedalje i junior-NM i sprangridning krever sitt av forberedelser.

Arendalitten Victoria Celine Dalen (17) og vallaken Catoo Bi Du ble sist helg nummer tre i junior-NM i Grimstad. Foto: Privat

Victoria Dalen Arendal og Grimstad Rideklubb

UTØVERBLOGG: Jeg er veldig godt fornøyd med egen, og ikke minst hestens, prestasjon i NM sist helg. Vi leverte godt i alle rundene. Det var små marginer som skilte fra gullet, da jeg var litt uheldig i aller siste runde og rev en bom. Målet mitt var pallen, og det klarte jeg.

Grundige forberedelser

Det er ganske mye å tenke på i forkant av en sprangkonkurranse. Heldigvis får jeg litt hjelp av både mamma og pappa til å passe på alt. Skal det være noe poeng å delta i et mesterskap over flere dager, må du ha trent deg selv og hesten grundig i forkant. Hesten må være «gjennomridd» og myk, samt ha en god nok grunnkondis. God og variert trening er viktig for holde hesten frisk og glad. Hesten er min atlet sammen med meg og vi må sørge for at den har det bra og alt er på stell.

I en sprangkonkurranse er det små marginer og viktige detaljer som kan være avgjørende. Er det lenge siden hesten fikk nye sko? Er hesten langpelset og må klippes? Jeg må sjekke i god tid at vaksinasjonskortet er oppdatert. Mangler hesten riktig vaksine, får man ikke delta. Vi pleier regelmessig å kjenne over hele hesten om den er sår eller øm i muskler og sener. Hver dag kjenner vi på hestens bein om den er varm eller hoven.

Det er en klar fordel om man kjenner hesten sin godt og merker om noe er annerledes når man steller hesten og trener den. Jeg forstår nå hvor viktig det er å være til stede når du er med hesten, legge fra seg mobilen og «knytte bånd med hesten». I tillegg til å kose seg, ha det gøy og trene, må man hele tiden tenke forebyggende.

Her er jeg på ponnien jeg deltok i EM med, vant nordisk lag og også fikk bronse i NM utendørs med i 2018. Foto: Jens Budsberg

Ikke bare skal hesten trenes. Jeg må også trene i tillegg til den trening jeg får gjennom ridning. Da gjør jeg ulike øvelser innenfor kondisjon, balanse og styrke. Jeg tenker at det er viktig å være i god form selv for å kunne prestere best mulig og klare å holde fokus over lengre tid. Og så er det fordel å være myk og smidig, om vi skal klare å følge hesten over de høye hindrene.

Faste rutiner

Jeg tenker det er viktig å holde seg til faste rutiner og ikke endre så mye bare fordi det er konkurransedag. Å få nok søvn og hvile er så klart viktig. Å spise god og sunn, variert mat kan ha en stor betydning. På stevne plassen treffer jeg ofte mange gode venner som også er mine konkurrenter. Vi oppmuntrer og støtter hverandre og har det veldig hyggelig sammen.

Jeg opplever sprangmiljøet som veldig godt, der alle passer litt på hverandre og hjelper til om det trengs. Vi er nesten som en stor familie. Jeg kan glede meg stort over mine venners gode prestasjoner, også når jeg selv ikke har hatt den beste dagen. Vi vet alle hvor små marginer det er, med mange nedturer innimellom oppturene.

Gode trenere

Jeg slapper best av når jeg har mamma rundt meg som passer på tid og når vi skal gjøre oss klar osv. Da kan jeg koble av og tenke på mine oppgaver. Hun er konkurranserytter selv og har en del erfaring som jeg kan nyte godt av. Mamma er min hjemmetrener og kjenner meg godt. Jeg har en trener til, Peter Flam, som også er veldig dyktig. Han og mamma supplerer hverandre godt. Det er trygt og godt å få veiledning fra andre enn sin mor hele tiden. Litt som en dobbeltsikring kan man si.

Her er jeg sammen med min mor Heidi Jacobsen, som også rir for Arendal og Grimstad Rideklubb. Foto: Privat

Før konkurransen starter må man gå inn i en liten boble. Vi går banen og måler opp avstander. Tenker ut fra normal distanse og hvilken galopp hesten min har. Alle hester er ulike, og vi må tilpasse oss deretter. Dagens baner er krevende. De er ofte like breie som høye, er tekniske og hindrene kommer fort. Så man lærer seg å tenke fort.

En god oppvarming er viktig. Holde roen og ha fokus på oppgavene. Man kan ikke tenke på resultat når det pågår, da vil det gå utover prestasjonen. Det er viktig å rette fokus på hva man kan gjøre noe med. Forsøke å stenge det andre ute. Etter oppvarming, når vi venter på å komme inn i ringen, tar vi ofte en liten gjennomgang av rideveier. Og sier høyt to-tre ting som jeg bør ha fokus på. Vi blir enige om det, slik at jeg gjør det til mitt eget. Hesten merker godt om du er stresset og anspent, og da blir hesten det ofte også. En anspent hest hopper sjelden feilfritt.

