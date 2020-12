Rampenissen som måtte i karantene

I flere hus får derfor barna jobben med å gjøre nissestreker for rampenissen.

Her sitter en konsentrert Emilie Moe Hakvåg (artist Rampenissen Jomar) og leser episode 1 i julekalenderen. Foto: South Coast Creative

Anette Moe-Kittelsen

Du har hørt om julenissen? Da kjenner du kanskje rampenissene også? Visste du at nisser har spredd latter og glede i Norge i hundrevis av år? Jo da, men før de små rampenissene overtok, var fjøsnissen den som lagde ugagn på gårdene her i landet. Men når menneskene behandlet fjøsnissen bra, stelte han godt med dyrene deres.

Etter hvert begynte menneskene å flytte fra gårdene og inn til byen. Nå ble mange fjøsnisser arbeidsledige, fordi de ikke hadde dyr å passe lenger. Noen prøvde å bli med på flyttelasset, men folk bodde i små leiligheter, og her var det verken bruk for eller plass til en fjøsnisse.

God idé

Julenissen fikk en idé. Han ville spre juleglede og -sprell i hele desember. Han hentet derfor hjem de stakkars fjøsnissene som satt igjen på tomme gårder. Deretter plasserte han fjøsnissene ut på de mange øyene som ligger rundt Nordpolen. Her bodde det fra før små nissetroll, og nå fikk fjøsnissene i oppgave å lære opp nissetrollene i nissestreker og nissegleder. Nissetrollene var nemlig små nok til å kunne smyge seg rundt i menneskenes hus uten å bli oppdaget. Hver natt i desember, mens alle i huset sover, lister rampenissen seg rundt og gjør nisseramp.

Maria Isabella Mayora Synnes Foto: South Coast Creative

Men i år er det krise. For første gang kan flere rampenisser ikke rampe hos familiene de er tildelt. Det er fordi folk har havnet i noe som heter karantene. Du har kanskje hørt om det? Da får man ikke ha besøk eller gå ut på ti dager! Julestemningen står i fare! I flere hus får barna derfor jobben med å gjøre nissestreker for rampenissen. Barn får i oppgave å skape julemagi for familien. Rampenissene mener nemlig at alle har behov for å le litt selv om det er korona. Men det ikke alle som respekterer reglene.

Julekalender

Nedstengingen av samfunnet inspirerte meg til å gjøre noe lystbetont sammen med barn og unge. Jeg har stor tro på skriving for å øke barns opplevelse av mestring. Jeg startet på en julekalender, der tanken var at flere familier skulle skrive et kapittel hver og samarbeide om en felles historie. Historien er basert på rampenisseuniverset jeg har utviklet gjennom to barnebøker, Klokka som forsvant (2017) og Jakten på Rampelyset (2019). Jeg søkte familier og skoleklasser via sosiale medier, og responsen var enorm. Det endte med venteliste i tilfelle noen måtte trekke seg.

Vi valgte å innlemme korona i historien. Dette for å normalisere situasjonen vi alle står i. Vi gir historien en morsom vri med at barna må gjøre nissestreker for rampenissen når han er i karantene. NRK Sørlandet skrev nylig om debatten i forbindelse med rampenissen og korona. «Psykologspesialist Ann Birgithe Solheim Eikhom mener vi trenger å bruke humor når ting er vanskelig. (….) Psykologen tror ikke det er skadelig for barn om rampenissen har litt korona. Hun tror heller de synes det er moro at han har munnbind. (…) Hvis barna reagerer så kan vi voksne ta hensyn til det.»

Julebyen Kristiansand

Jeg er så imponert og stolt over hva de ulike familiene har fått til. Jeg var like spent hver gang jeg fikk et nytt kapittel i retur for å se hvilken retning historien hadde tatt. Når historien nærmet seg ferdig, lyste Cultiva og Kvadraturforeningen ut midler til Julebyen Kristiansand og prosjektet passet veldig bra inn i deres profil. Vi var så heldig å få støtte.

Emma og Ulrik Moe Kittelsen med marsvinene Gulrota og Shelly Foto: South Coast Creative

Dyktige South Coast Creative har stått for produksjon av videokalenderen «Rampenissen som måtte i karantene». Det er en digital julekalender, hvor fokuset ligger i å bruke førjulstida til å glede andre, og gjøre noe positivt sammen med og for hverandre. Barn er deltakere i filmatisering av episodene, og en dans til en låt om rampenissen. Også responsen inn mot å få barn til å lese var enorm, og det ble satt opp venteliste. Det var rørende å se det store engasjementet. Jeg tror knapt så mange ukjente har samarbeidet om en felles historie tidligere.

Torsdag 17., lørdag 19. og søndag 20. desember kan enkelte av episodene ses på storskjerm ute i Kristiansand sentrum.

De involverte aktørene:

South Coast Creative (Kathrine Wallevik Hansen, Tobias Hole Aasgarden, Nico Hagen, Frida Neverdal og Tobias Rysstad), Oakland Rain (musikk), Tonje Sannes (koreografi til dansen), Nina Grove Hansen (redaktør), Anette Moe-Kittelsen (manusforfatter).

Låten Rampenissen Jomar: Taareproduksjon (melodi og komposisjon), Anette Moe-Kittelsen (låtskriver) og Emilie Moe Hakvåg (artist).