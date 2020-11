Mystisk podkast med sørlandsk vri

Gjemt bak blondegardiner, i en kjeller i et gammelt trehus et sted i Kristiansand, sitter to damer og snakker om skrekkelige ting.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

33-åringene Sarah Holbrook (t.v.) og Maria Torkildsen fra Kristiansand har hittil laget ti episoder av podkasten «Død, Svele og Hardingfele», Foto: Kristin Espegren

Brukergenerert innhold

Sarah Holbrook

Maria Torkildsen

Om mord og gjenferd. Men vi snakker også om hyggelige ting – som sveler, musikkanbefalinger og hvorfor man burde ha med seg kål på en øde øy.

«Død, Svele og Hardingfele» er en norsk podkast om true crime og det overnaturlige/paranormale, av og med to sørlendinger.

Lik bakgrunn

Vi har begge bakgrunn fra kultur, drama og teater, og har følgelig en forkjærlighet for formidling og historiefortelling. Som små kulturarbeiderspirer spilte vi amatørteater sammen i teatergruppa Mosaikk, og føk mye rundt i kjellergangene i Agder Teater på tidlig 2000-tall.

Vi tar lytteren med på en reise gjennom alle landets (gamle) fylker, fra Vest-Agder til Finnmark, og forteller en kriminalhistorie og en spøkelseshistorie fra hvert fylke.

Podkasten balanserer tøys og alvor, sveleoppskrifter- og anbefalinger, skråblikk på hjembyen Kristiansand, personlige betraktninger og research til en forhåpentligvis unik lytteropplevelse. Vi håper at podkasten er morsom, selv om den omhandler alvorlig tematikk. Vi ønsker at den skal være informativ, jordnær og personlig.

Mangfold

Til nå har vi dekket historier som Gyland-mysteriet fra Flekkefjordstraktene i 1922 – en merkelig drukningsulykke som kanskje ikke var en ulykke i det hele tatt, og Oddernes kirke i Kristiansand hvor det rapporteres om mang en uforklarlig hendelse på kveldstid.

Vi har også vært innom Finnskogen, Isdalskvinnen, Bærums Verk, Dødens Gård, Lier mentalsykehus og lensmannsmordene på Vågård, for å nevne noen.

Tiende episode kom ut søndag, og alle episodene er tilgjengelige på Spotify og andre plattformer. Podkastens flotte intromelodi er laget av en annen kristiansander, nemlig stemmeskuespiller og musiker Tine Nygård Bentsen.