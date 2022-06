Pandemien satte en stopper for Sørlandets Musikkfestival to år på rad, men denne helga vil 28 skolekorps sette sitt preg på Kristiansand.

KRISTIANSAND: - Dette blir veldig gøy, sier Baard Alsaker, styreleder i Sørlandets Musikkfestival, i år i regi av Randesund Skolemusikk.

Han har ansvar for at 100 frivillige vil gjøre festivalhelga til en opplevelse for de rundt tusen unge musikantene fra det ganske land.

Styrelederen er fornøyd med responsen, selv om det deltar noen færre korps enn tidligere år. To år med pandemi har slitt på rekrutteringen til mange skolekoprps. Vertskorpset Randesund Skolemusikk har opplevd lite frafall. Satsing på aktiviteter gjennom hele korona-perioden, deltakelse i digitale mesterskap, spilling 17. mai rundt i bydelen når det ikke ble skoletog, god økonomi, flinke instruktører og en eminent dirigent i Aleksander Haga Tveit er noe av forklaringen, ifølge Alsaker.

Dirigent Aleksander Haga Tveit i aksjon under forrige festival. Foto: Randesund Skolemusikk

Helgas festival vil synes i bybildet i Kristiansand og i Dyreparken. Lørdag 25. juni, klokka 10, blir det parade fra Torvet med marsjering i flere av bygatene. Mens Dyreparkens gjester vil kunne oppleve korpsmusikk ved hovedinngangen og i Kaptein Sabeltanns Verden hele helga.

For festivaldeltakerne arrangeres showkonkurranse i Gimlehallen lørdag, med kåring og premiering på kvelden. Dommerpanelet består av Maria Tøndal Edvardsen og Vidar Løvbtøtte, henholdvis fløytist og tubaist i Kristiansand Symfoniorkester. Det blir også konsert med Kristiansand Janitsjar og drilloppvisning med Tveit Union Musikkorps.

Årets festival er utvidet med to dager, fra torsdag til mandag. De fleste korpsene kommer langveisfra, mens Mandal Guttekorps er blant de lokale. Svelvik Skolekorps med åtte musikanter er festivalens minste korps, mens vertskorpset Randesund med i overkant av 70 musikanter er blant de største. Det er også påmeldt et generasjonskorps, Vartdalsstranda Generasjonskorps.

Svelvik Skolekorps er festivalens minste korps. Foto: Svelvik Skolekorps

Siden Randesund Skolemusikk står som arrangør for Sørlandets Musikkfestival 2022 (Vågsbygd Skolemusikkorps neste år), blir de ikke å delta i NM for skolekorps i år. Randesund er regionmestere for Agder, Telemark og Vestfold. I fjor ble det NM-bronse i 3. divisjon. Ambisjonene er å sanke flere medaljer i årene som kommer. Men først er det festival.