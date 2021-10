750.000 kroner til sørlandskunstnere

AGDER: Sidsel Hanum (f. 1955) bor og arbeider på Borøy i Tvedestrand. Hun har drevet verksted siden 1980-tallet og Borøy Kunsthandel fra 1995 sammen med Arve Rønning.

Hun er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i 1981. Hun har gjort seg bemerket også internasjonalt med sin utforskning av porselensleirens muligheter og utvikling av en særegen teknikk. Arbeidet med horninger er komplisert og tidkrevende. Med horningsteknikken bygger hun opp objektene i tynne lag med tråder av flytende leire. Inspirasjonen er hentet i former og mønster fra naturen. Arbeidene fremstår som vakre og detaljerte, i subtile fargenyanser, men med et slagkraftig uttrykk. Kunsthåndverkets referanser til tradisjon, personlige historier eller politiske hendelser er også viktige aspekter i arbeidene.

Kunstnerskapet til Hanum viser betydningen av langsiktighet og kontinuitet.

Agderstipendet bidrar til at hun får mulighet til å utarbeide nye former samt utforske andre måter å bygge opp bærende strukturer. Stipendmidlene er knyttet til hennes planer om å stille ut på Peder Balke Kunstsenter.

I tillegg ble følgende stipend vedtatt delt ut av hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet:

Arbeidsstipend 2021: To stipend à 150.000 kroner:

Bjørn Charles Dreyer (f. 1968) bor og arbeider i Mandal. Han fullførte doktorgraden i musikk ved UiA i 2020. Som profesjonell komponist og gitarist arbeider han med ulike kunstneriske prosjekter. I hovedsak vil han videreutvikle sine komponistferdigheter.

Dreyer laget sin første soloalbum «Time and Mass» (2021) i samarbeid med Kristiansand Symfoniorkester (KSO), Jan Bang og Erik Honoré. Han er dialog med KSO og Punktfestivalen om å fortsette samarbeidet om fremføring av musikken. I denne sammenheng består Bjørn Charles Dreyer Ensemble av musikere fra KSO.

Prosjekter planlagt utført er også en musikkvideo til «Time and Mass», kunstprosjektet «Synestesi i musikken» samt å tonesette musikalen «Heimanfrå» i Kilden Teater.

Hanne Thyholdt (f. 1963) er en tekstilkunstner som bor og jobber i Lindesnes.

Hun ble uteksaminert fra Statens høyskole for Kunsthåndverk og Design i 1995. Hennes kunstnerskap kjennetegnes av å granske historiske materialer og hente inspirasjon fra gamle håndverksteknikker. Arbeidsstipendet vil bli benyttet på følgende tre prosjekter: a) «Vare» – nedslitte ullpledd, som representerer en epoke fra Sjølingstad Uldvarefabrikks historie, vil bli utforsket og fornyet. b) «Hud-hidden» – et nordisk samarbeidsprosjekt som undersøker historiske materialer og bruk av dyrehuder og c) «Ruv, ryja, rye» eller «Röggvarfeldur» – prosjektet tar utgangspunkt i tradisjonelle vevde båtryer (sengetøy i åpne båter og rorbuer) som er utviklet fra vikingenes röggvarfeldur (ullkappe).

Etableringsstipend 2021: Stipendet er på 50.000 kroner.

Andreas Lian (f. 1991) bor og arbeider i Kristiansand. Han ble uteksaminert fra Kunstakademiet i Bergen i 2021. Lian arbeider med grafikk og skulptur. Som nyutdannet er han i gang med å etablere et verksted på Odderøya.

Lian legger vekt på tresnitt som en håndverkstradisjon. Tematikken i bildene har et sosialt aspekt. De viser det medmenneskelige, hverdagen eller arbeidslivet. Stipendet skal benyttes på teknisk utstyr som grafikkpresse, trykksverte o.l. Han ønsker å etablere gode forhold på verkstedet med praktiske løsninger for tørking av trykk, samt arbeidsbenker med glassoverflater. I tillegg har Lian inngått en avtale med Kristiansand kommune, psykisk helse og rus. Hver torsdag vil han få besøk av opptil 10 brukere som skal lære seg å lage grafikk fra skisse til ferdig tresnitt.

Kunstnerstipend 2021 – Tre stipend à 50.000 kroner.

Thyra Dragseth (f. 1993) er født i København, og oppvokst i Kristiansand. Hun er utdannet ved Oslo Fotokunstskole, og har en bachelorgrad i billedkunst ved Kunstakademiet i Oslo i 2019. Dragseth arbeider for tiden med foto- og filmprosjekter. Stipendet skal benyttes til å gjennomføre hennes første separatutstilling i Agder. Utstillingen «Selva Mente» skal vises på Agder Kunstsenter våren 2022. Den består i hovedsak av en serie fotobaserte verker. Fotografiene befinner seg i en gråsone mellom iscenesatte motiver og fotodokumentar. Hun vil også produsere en visuelt poetisk og samfunnsrelatert kunstfilm. Stipendmidlene vil også være øremerket utvikling av manus, produksjonsarbeid og visning av filmen på ulike festivaler.

Birger Emanuelsen (f. 1982) er forfatter fra Tromøy i Arendal. Han har en mastergrad i litteraturformidling. Emanuelsen er tilknyttet Tiden Norsk Forlag. Boken «Statsråden kommer» ble utgitt i august 2021, og er hans femte roman. Siden debuten med novellesamlingen «For riket er ditt» i 2012, har Emanuelsen arbeidet med romanformen. Romanen gir ifølge forfatteren en mulighet til å forstå de komplekse følelsene som styrer oss og samfunnet. Videre er naturen et viktig element i bøkene hans. Han søker støtte for å kunne arbeide med en historisk roman med arbeidstittelen «Et lys dit ingen skal komme». Romanen er påbegynt, men det gjenstår å fristille tid og systematisere et toårig skrivearbeid.

Steffan Strandberg (f. 1969) er filmregissør, manusforfatter og produsent fra Vennesla. Stipendmidlene skal brukes til utviklingen av dokumentarfilmen «Prestens hemmelighet». Sogneprest Gunstein Vetrhus sto offentlig frem om sitt liv som hemmelig homofil. Som filmskaper understreker Strandberg at filmen er et brobygger-prosjekt mellom Den norske kirke og LHBT miljøet i Norge. Den griper inn i problemstillingen mellom homofile som likeverdige og kirkens syn på homofili. Filmforberedelsene krever omfattende samarbeid med en rekke institusjoner og stiftelser og har holdningsendring som mål.