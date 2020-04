Thailand reiser seg alltid igjen

Koronakrisen er den nyeste prøvelsen for et hardt presset Thailand. Men jeg føler meg trygg på at landet vil komme på fote igjen.

Guy Jung (57 år, t.h) bodde i Kristiansand fra 1986 til 2011. Siden da har han bodd i Thailand, der han i byen Patong nå er daglig leder for et feriested. Her deler han ut mat til lokalbefolkningen i samme by. Foto: Dave Wilson

Som turiststed lider provinsen Phuket sterkt under denne krisen. De siste årene har en sterk thai baht gjort det dyrere for folk å dra på ferie her eller investere i Thailand. Det har ført til en nedgang av besøk fra vestlige land, mens asiatiske land med Kina i førersetet har økt.

Thailand har siden covid-19 rammet landet fulgt det de fleste øvrige land har gjort, og i tillegg skjerpet enda mer inn.

Lockdown

Det aller meste er stengt ned her, som kjøpesentre, restauranter, hoteller, kino, kaffe og barer. Banker og steder der en kan kjøpe mat holder fortsatt åpent, med strenge smittevernregler.

I Phuket er alle byene avstengt. Ingen kommer inn, ingen reiser ut, med unntak av hvis man må til lege, sykehus eller annet livsnødvendig.

Luxembourgeren Guy Jung jobbet i Kristiansand Turnforening fra 1987 til 2009. Slik ser han ut uten maske. Dette bildet ble tatt i fjor. Foto: Privat

«Restauranter» og «kafeer» kan være åpne hvis «take away only». Dette har medført til at titusenvis har mistet jobben. I Thailand er det ikke som i Norge. Mister du jobben, mister du lønn. Det finnes intet Nav som kan hjelpe med støtteordninger. Her er du overlatt til deg selv.

Det kan være vanskelig for nordmenn å forestille seg hvordan det er å leve slik, nærmest fra hånd til munn. Å gå i skogen, plukke «grønt» og lage suppe og koke ris, utgjør måltidene dag inn og dag ut.

I denne situasjonen har staten «lovet» å støtte alle som mister jobben med 5000 baht i måneden. Men dette fungerer dessverre ikke for alle. De jeg kjenner har ikke fått, selv om de har søkt. Har du ikke id-papirer på at du bor i byen, får du ikke mat eller støtte.

Lange matkøer

Her i Patong står det nå tusenvis i kø hver dag for å få mat der det blir delt ut. Dette skjer gjennom kommunen, men mest gjennom private tiltak, hovedsakelig støttet gjennom utlendinger som bor her. Det er også flere thai som bidrar.

Her venter folk i Patong på matvarer som vi deler ut. Foto: Privat

Dave Wilson fra England og hans thai-kone Nan, som begge er gode venner og som driver en restobar med navnet HalfWayIn i Patong, har den siste tiden delt ut mat til de som trenger. Dave og Nan organiserer innkjøp, innpakking og distribusjon av varer.

Jeg har bidratt med å kjøpe inn og gi dem matvarer som ris, egg, nudler (MaMa), samt vann. Da jeg la ut noen bilder på Facebook, uten å be om penger, ble jeg kontaktet av flere venner fra ulike land som ville støtte og hjelpe landet med smilet.

Hver dag deler Dave, Nan, John Reddick (en felles venn fra USA) og jeg ut 200 matpakker som inneholder forskjellige varer som ris, egg, vann, nudler, fiskesaus, olje, makrell i tomatsaus, melk, grønnsaker og annet. Hvor mye vi kan gi, avhenger av hvor mye støtte vi får og hva vi kan kjøpe.

Kjennes godt å kunne hjelpe

Jeg har hatt perioder der jeg trengte støtte selv, og da har det vært mennesker nær meg som har støttet opp om meg. Det er en fantastisk følelse å kunne bidra på denne måten og kunne hjelpe andre som virkelig trenger det.

Søndag skrev lokalavisen om prosjektet vårt og kort tid etter fikk jeg tilsendt 20.000 baht fra to personer som bare ville bidra til det vi gjør, og det kjennes veldig fint.

Dagen etter fikk vi vite at lockdown og portforbud blir utvidet med nok en måned, fram til 31. mai. Dette skjer altså i Thailand, med 70 millioner innbyggere. Ifølge statistikkene er det 2900 som har vært/er smittet og hele 2600 av disse er meldt friske igjen. «Kun» 51 er døde, og kun én i Phuket. Det gjør det vanskelig å forstå at myndighetene kjører en så streng linje.

Folk klarer ikke å betale husleia, de kan ikke reise hjem i provinsen, har ikke penger til mat, de kan ikke engang gå til stranden og svømme, for stranden er stengt av.

Dette medfører at enda flere trenger hjelp til å overleve og enda flere mister alt. Jeg har hørt om flere selvmord pga. akutt pengemangel.

Jeg velger å være optimist

Hvordan framtida vil bli er vanskelig å si, men Thailand har alltid klart å reise seg, til tross for tsunami, sars, mers, politiske opptøyer, militærkupp og annet.

Selv om land som Myanmar, Laos, Vietnam og Kambodsja har forbedret infrastrukturen, tror jeg at Thailand vil bestå som turistdestinasjon. Vi vil være her og tar imot dem som vil komme tilbake.