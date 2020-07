Ravnedans blir endagsfestival

Samtidsdansfestivalen lar ikke årets festival bli avlyst på grunn av koronasituasjonen.

Tvillingene Julie og Cecilie Solberg utforsker personlige stemmer, sanger, ritualer og tvillingparets kraft som symbol og myte i forestillingen «Songs of entanglement» kommende lørdag. Foto: Tale Hendnes

Dansefestivalen, som feiret ti år i fjor, har inngått samarbeid med det nordiske kunstkollektivet NORDLYS (DK) for å skape en guidet vandreforestilling på Odderøya som viser innovativ og eksperimenterende dansekunst for publikum.

Startet som vandreforestilling

Selv om årets festival blir fire dager kortere enn i fjor, er ikke årets format helt nytt, opplyser festivalens prosjektleder, Michelle Flagstad:

– Vandreforestilling var selve oppstarten på Ravnedans i 2010. Første året med Ravnedans var kun én dag og én forestilling i Ravnedalen, og dette var en vandreforestilling. Det viste seg å være en suksess og det ble ikke bare vårt første møte med publikum, men har forblitt et årlig møtepunkt i Ravnedalen siden oppstarten. I år vil vi gå i dybden av vandreforestilling som konsept, og ta det til nye omgivelser på Odderøya.

Norske dansekunstnere på programmet

Grunnet koronasituasjonen ble det naturlig å ha et norsk program i år. Tvillingene Julie og Cecilie Solberg utforsker personlige stemmer, sanger, ritualer og

tvillingparets kraft som symbol og myte i forestillingen «Songs of entanglement».

I performancen «Sommergymnastikk» beveger Marie Gurine Askeland (Trollkrem) seg mellom hovedtemaene utenforskap og innenforskap fra et kroppslig perspektiv.

Mina Weider framfører singelen «Skalldyr (2016)» som bygger på en estetisk koreografi mellom bevegelse og kostyme, i samarbeid med klesdesigner Karine Næss. Foto: Malin Longva

Forestillingene vil vises flere ganger i løpet av dagen. Også dokumentarfilmen "Transporteringsdans" som omhandler dansekunstner Martin Slaatos kunstnerskap settes opp.

Man kan lese mer om program og kunstnere på Ravnedans Facebook-side.

Bunker i blod og vann

Mange har kanskje allerede fått med seg den lokale kunstneren Arne Vilhelm Tellefsens verk «Bunker i blod og vann», som har fått mye oppmerksomhet på sosiale medier. 1000 liter rødfarget vann slippes fra helikopter over Østre Strandbatteri på Odderøya.

Resultatet vil stå som et midlertidig kunstverk under festivalen og er et frittstående, gratis arrangement.

I dagene fram mot selve festivaldagen, lørdag 11. juli, kan publikum delta på en rekke kjente Ravnedans-aktiviteter, blant annet Ravnbad hver morgen kl. 09 fra Odderøyas museumshavn, Kickoffparty i samarbeid med Scenekunst Sør torsdag 9. juli, og filmaften fredag 10. juli på Aladdin.

Fakta Ravnedans Dansekunstfestival fra Kristiansand som arrangeres for ellevte år på rad. Initiativtakere er Irene Vesterhus Theisen, Julie Rasmussen, Tone Martine Kittelsen, Maren Bjørneseth og Michelle Flagstad.