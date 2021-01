De lunefulle nyttårsforsettene

Legg lista så lavt at du hjelper deg selv til å mestre, så øker du etter hvert.

Arendal-bosatte Kjell Moan (58) har skrevet dette innlegget. Foto: Palla

Kjell Moan

Nyttårsforsetter har sjelden noe for seg. Særlig fordi de fleste blir sverget inn sånn godt etter klokka 12 på nyttårsaften. Det er som regel ikke så mye hold i dem da. Men jeg møter nå likevel ganske mange sånne nyttårsforsetter på treningssenteret første uka i januar.

De fleste holder en ukes tid. Max. Vi kaller dem støttemedlemmer, og alle treningssentre lever godt på sånne nyttårsforsetter. Veritable drømmekunder. Krever lite, og sliter minimalt på dyrt utstyr. Ikke er det mye bråk med dem heller, selv om noen få forlanger pengene igjen. Da bare flekker treningssentrene opp

kontrakten. «12 md. bindingstid!»

Resten kan du dele inn i tre kategorier:

1. De som tror de kanskje muligens om litt hvertøyeblikknå snart rett rundt hjørnet skal komme tilbake.

2. De som er så pinlig klar over at dette var en tabbe, at de i stillhet lar det faste trekket gå uten så mye som å kaste et blikk på kontoutskriften.

3. De som brenner, eller i beste fall gir bort, joggeskoene til Frelsens armé.

Men det er nå likevel kanskje ikke så dumt å gjøre opp litt status sånn på starten av det nye året. Det er en fin anledning til å vurdere om det er noe å ta fatt i. Eller slippe taket i. Det er vel alltids noe en kan forbedre, slutte, eller begynne med hvis en samler opp alle tilbakemeldingene en har fått i løpet av fjoråret.

Hva er det som stopper oss når vi i det nye året skal bli en (enda) bedre utgave av oss selv? Ofte snakker vi om tidsklemma. Prioritering. Motivasjon. Det må jo være de mest brukte ordene på nyåret, og googler du «tidsklemma» får du 93.800 treff. «prioritering» gir 2.870.000 treff. «motivasjon» 2.310.000.

Hjelpe meg. Det forteller meg i hvert fall en ting: Det er altfor mange eksperter og altfor mye prat. Likevel er det det jeg snakker mest om. Fordi det er det handler om. Ikke bare når det gjelder trening, men livet selv. Selve essensen. Hva er det som får deg til å gjøre noe? Til å kverke tidsklemma. Til å sette av tid.

Vi snakker om «motivasjon», «riktig motivasjon». Hadde jeg kunnet, skulle jeg solgt små glass med «motivasjon». Bortsett fra at det finnes allerede. Alkohol. De fleste kan erobre verden etter kl. 24 og to flasker vin. Og, jo da, alkohol skaper god stemning fordi det virker stimulerende, løsner opp og fjerner hemninger. Men det er jo ikke da du skal trene. For å motivere oss til trening må vi fjerne disse hemningene på annet vis.

Vi må skille mellom indre og ytre motivasjon. Og her begynner jeg allerede å miste motivasjonen for å lese mitt eget innlegg videre. Zzzzzz ... Men, du. Blås i det. Tenk rett og slett på hvorfor du i det hele tatt har tanker om at du «burde trene». Er det for kona eller mannen din sin skyld, kan du bare droppe det. Det er den ytre motivasjonen. Den funker sjelden (les: aldri) over tid.

Er det på grunn av helsa? Sommerkroppen? Fysisk samkvem med din bedre ½-del? Det er indre motivasjon. Tenk over «Hvorfor» du vil i gang med noe. Start der.

Uansett skjer det ingenting før du selv tar fatt i drømmene dine, og det er dessverre flest av dem som sitter hjemme og «burde gjøre noe». Og «burde» er det samme som at det aldri kommer til å skje det grann.

Men, du. IKKE legg ut på en lang løpetur som din første trening i det nye året. Legg til rette for at du faktisk klarer å gjennomføre uten å ødelegge deg. Finn deg heller en løype som du kan tenke: «Den skal jeg klare å jogge en dag» Få med deg en venn. En treningsvenn. Du har garantert en som har det samme behovet og ønsket som deg. Og så GÅR du.

Er det kanskje noen lyktestolper langs veien? Etter noen ganger løper du mellom to, og går mellom fire. Og sånn øker du på til du klarer annenhver. Det holder det, sånn til å begynne med. Resten tar vi siden. Vi er nemlig skapt sånn at når vi når et mål, så oppstår det nye.

Men IKKE start med de «nye». Start med det som er gjennomførbart. Legg lista lavt til å begynne med og hjelp deg selv til å mestre. Man snakker om at tre grunnleggende menneskelige behov oppfylles.

Behovet for

– Selvbestemmelse, selvstendighet

– Mestring

– Tilhørighet.

Det er det du blir motivert av. Så gjør det enkelt. Legg lista så lavt at du hjelper deg selv til å mestre, så øker du etter hvert. I løpet av kort tid øker både selvtillit og mestringsfølelse.

Det er da du fortsetter.

