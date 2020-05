Fikk drømmestipend på 15.000 kroner

Andine Løvdal (17) fra Iveland er den første i Norge i år som mottar ett av i alt 100 drømmestipender fra Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Norges første drømmestipend for 2020 ble onsdag tildelt Andine Løvdal i kategorien «Skapende skriving». Her står hun sammen med Ivelands ordfører Gro-Anita Mykjåland. Foto: Finn Terje Uberg

Brukergenerert innhold

Finn Terje Uberg Iveland kommune

IVELAND: Gjennom denne stipendordningen ønsker man å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Det deles ut 100 stipender á 15.000 kroner til unge talenter mellom 13 og 20 år innenfor mange kulturelle uttrykk. Iveland kommune gjennomførte onsdag landets første utdeling i 2020.

Tidligere har to unge damer fra Iveland mottatt drømmestipend; Marlen Hansen i 2012 (sang) og Thea Johannessen i 2018 (skapende skriving). I år det er vår forfatterspire Andine Løvdal som mottar dette stipendet (skapende skriving).

Andine skrev blant annet dette i sin søknad:

«Jeg elsker ord, poesi, noveller og bøker. Jeg begynte å skrive aktivt i 2018, etter en oppgave i kreativ skriving på ungdomskolen. Siden den gang, har skriving alltid hatt en veldig spesiell plass hos meg.

Jeg skriver mye om psykiske problemer, vonde tanker og følelser. Personlig synes jeg dette er vanskelig å skrive om, selv om det kanskje ikke virker sånn. Jeg går rundt med klumper i magen, i frykt om hva mine nærmeste vil si til innholdet i tekstene. Jeg velger likevel å fortsette selv om jeg flere ganger har vurdert å slutte. Jeg skriver både om egenerfaringer og ting jeg har hørt/sett. Dette er temaer jeg synes burde bli synligjort i samfunnet vårt, men helt ærlig, det som er viktigst for meg er at de blir lest av mennesker som trenger det.»

Andine Løvdal skriver følgende om sin drøm:

«Jeg drømmer om å bli forfatter! Når noen spør meg hva min drøm er, så tar det ikke lang tid før jeg har svaret klinkende klart. Drømmen er stort og sterk, og det kommer den alltid til å være.

Jeg husker fremdeles den dagen jeg skrev min aller første novelle som skoleoppgave i tiende klasse, og læreren kikket opp på meg med tårer rennende nedover kinnet. Siden har jeg bare skrevet og fortsatte og utvikle meg. Drømmen har vokst og blitt stor og sterk.»

Les Andines profil på drommestipendet. no her