UiA-studenter med digitalt korona-prosjekt

Koronaviruset har ført til stengte dører ved UiA, men teaterstudentene har ikke latt seg stoppe.

Lukkingen av det opprinnelige prosjektet til teaterstudenter ved UiA har åpnet opp for et nytt. Foto: Pexels.com

Kari Anne Røysland

Studentene i andre klasse på Bachelor i Samtidsteater ved Univsitetet i Agder (UiA) ville ikke la seg hindre i å gjennomføre teaterproduksjonen de hadde planlagt. De opprettet derfor Facebook-gruppa «Isolasjon: En live-dokumentar om Norge under coronapandemien i 2020».

– Temaet «usynlig sykdom» er noe vi ønsket å ta opp og belyse i produksjonen vår. Har man brukket et bein eller en arm kan alle se at man er syk, det samme er ikke tilfelle med for eksempel angst eller depresjon, sier Heidrun Sangvik, student på Bachelor i Samtidsteater.

Heidrun Sangvik har sammen med medstudentene på Bachelor i samtidsteater opprettet en live-dokumentar på Facebook. Foto: Privat

Hun syns det er veldig spennende at studentene får jobbe med dagsaktuelle temaer når de planlegger oppsetninger. Sammen med medstudentene i andre klasse var de godt i gang med forestillingen «Utredning av kommunal strategi for usynlig sykdom» da koronapandemien førte til at Universitetet i Agder (UiA) stengte campusene og gikk over til digital undervisning.

Lukking åpnet nye muligheter

Prosjektet lot seg dermed ikke gjennomføre i sin opprinnelige form. Men lukkingen har åpnet nye muligheter.

– I vårt opprinnelige prosjekt var historier fra virkelige mennesker en sentral del av konseptet. Dette ønsket vi å jobbe videre med. Dermed begynte tanken om å skape en live-dokumentar der vanlige mennesker deler sine erfaringer å ta form. Det er en helt spesiell situasjon vi er inne i, selv ikke min mor på 78 år har opplevd noe lignende, sier Sangvik.

Hun viser til at de som har et lite nettverk fra før får enda mindre kontakt med andre nå som stadig flere går i karantene.

– Vi ønsket å skape et fellesskap, og tenkte at Facebook er en plattform de fleste har kjennskap til, sier hun.

Deler sine hverdagshistorier

Formålet med Facebook-siden er at vanlige personer skal dele små videosnutter fra sitt hverdagsliv, og fortelle om hvordan den nye isolerte hverdagen påvirker dem. Studentene håper at dette kan hjelpe mennesker som har det vanskelig, og bidra til at folk får kontakt med andre i samme situasjon.

Studentene har fått god oppslutning om prosjektet. Slik lyder invitasjonen de har på nettsiden:

«Vi ønsker å møte ekte mennesker som deler sine historier om hvordan hverdagen deres påvirkes av restriksjonene under corona-pandemien. Del en mobil-filmsnutt (maks 4 min) eller bilde med tekst om hvordan DU har det. Innlegg publiseres fortløpende og sammen skaper vi en live-dokumentar av hvordan koronaviruset påvirker Norge.»

Positive tilbakemeldinger

– Tilbakemeldingene har bare vært positive, og folk deler alt fra bilder av folketomme arbeidsplasser til at de er ute og går tur og gjør hagearbeid, sier Sangvik.

Hun deler selv flittig for å belyse at ingen sak er for liten for å kunne deles, her er ordet fritt. Selv hadde hun aldri trodd at de kom til å feire farens 80-års dag gjennom en videokonferanse. Dette er et av flere hverdagsøyeblikk Sangvik selv har delt i gruppa.

– Det er jo helt sprøtt, nesten så man ikke tror det er sant, sier Sangvik om situasjonen hele verden befinner seg i.