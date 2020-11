Kristiansand-talenter vant kunnskapsturnering

Samfundets skole Sentrum AS i Kristiansand gikk til topps i den regionale Agder-finalen i First Lego League, som er verdens største kunnskapsturnering for barn og unge.

Elever fra Pythagoras eftf. ved Samfundets skole Sentrum AS i Kristiansand gledet seg over lørdagens seier. De skal nå representere Kristiansand i den skandinaviske finalen 28. november. Foto: Privat

Ane Eline Sandberg På vegne av First Scandinavia og Equinor Morgendagens helter

KRISTIANSAND: Etter lørdagens seier skal laget representere Kristiansand i den skandinaviske finalen seinere i år.

Grunnet smittvernsrestriksjoner måtte årets regionale finale avholdes digitalt. i Agder var det totalt 15 lag som konkurrerte om utmerkelser innen innovasjon, forskning og teknologi, samt en finalebillett til den skandinaviske finalen. Årets oppdrag, RePlay, handler om å vise veien til en morsom og aktiv livsstil for alle, og Pythagoras eftf. fra Kristiansand imponerte stort med både kritisk tenkning og innovative løsninger.

Arrangementet er et samarbeid mellom organisasjonen First og Equinors talentprogram Morgendagens helter. Hensikten er å øke interessen for realfag, og dermed stimulere barn og unge til å bli morgendagens ingeniører og forskere.

De realfagsglade deltakerne fra Samfundets skole Sentrum AS består av fem jenter og fem gutter. Laget ble tildelt Championsprisen og Kjerneverdiprisen, i tillegg til å imponere med en unik stå-på-vilje og en sterk lagånd. De har stått på denne høsten med å finne kreative løsninger som motiverer til mer fysisk aktivitet.

– Pythagoras eftf. fra Kristiansand har lagt ned en iherdig innsats både på skolen og fritida for å løse et aktuelt problem. Vi vet at det har blitt mange lange kvelder, og det er egenskaper som dette som skaper realfagstalenter. Samfunnet er helt avhengig av slike kloke hoder for å løse både dagens og framtidas utfordringer, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef Equinor Morgendagens helter.

De 21 norske stedene som arrangerer regionale finaler er: Agder, Alta, Drammen, Finnsnes, Gjøvik, Hammerfest, Harstad, Helgeland, Kirkenes, Larvik, Lofoten, Oslo, Romsdal, Salten, Sarpsborg, Sogn og Fjordane, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Ålesund og Bergen.

Fakta First Lego League 2020 Verdens største kunnskaps- og teknologikonkurranse for barn og unge i alderen 4–16 år I Skandinavia er konseptet et samarbeid mellom organisasjonen First Scandinavia og talentutviklingsprogrammet Morgendagens helter hvor Equinor støtter talenter innenfor realfag, idrett og kultur. Hensikten med konkurransen er å styrke interessen for realfag, innovasjon og teknologi blant unge mennesker. Årets tema heter RePlay, og handler om at deltakerne skal utforske egenvalgte problemstillinger innen sport og aktivitet og komme opp med innovative løsninger. Den skandinaviske finalen vil foregå digitalt den 28. november.