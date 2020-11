Å gi en dag til andre

Her kan du lese om bedriften som gir sine ansatte en arbeidsdag i året som de kan bruke på andre, på et prosjekt eller arbeid de ansatte selv engasjerer seg i.

– Det er mange måter å bidra på og alle bidrag er viktige, poengterer kristiansanderen Andreas Jølstad (42) i denne teksten. På bildet er Helene Cecilie Andersen i aksjon. Foto: Privat

Andreas Jølstad Daglig leder Matsentralen Sør

Det har de siste ukene vært et viktig fokus i mediene på fattigdom i vårt samfunn. Mange blir nok fortsatt overrasket over historiene som deles og at dette lever i «beste» velgående en kort busstur rundt omkring i våre nabolag.

Jeg opplever at mange har et ønske om å bidra. Samtidig kan det være vanskelig å manøvrere hvordan man kan bidra om man tenker annet enn pengegave eller det å være frivillig.

Himmelen åpnet seg.

I skrivende stund skinner sola utenfor, men plutselig åpnet vannkranen seg via en mail som tikket inn på skjermen. Et rørleggerfirma skriver til meg:

«Hei, Andreas. Vi har to rørleggere som har ledig en eller to arbeidsdager i neste uke. Vi er mellom to store jobber og har derfor noe ledig tid. Dette ønsker vi å gi til noen som trenger det. Kan du hjelpe oss?»

Foto: Privat

For et bidrag og hvilken hjelp dette vil være for noen! Jeg brukte ikke lang tid på å finne en organisasjon som både ble overveldet og med dette bidraget kan gjøre en enda bedre jobb for sine brukere.

Det blir spennende å høre resten av historien og hvordan de ansatte samt organisasjonen opplevde denne håndsrekningen.

Noe av det pussige er også det at jeg fikk denne mailen mens jeg nesten var ferdig med å skrive dette innlegget. Derfor tok jeg med denne historien og det er vel som de faglærte her ville sagt: rør i rør.

Her kan dere lese det opprinnelige innlegget om en bedrift jeg hadde på besøk i september.

En annerledes arbeidsdag

Et firma kontaktet meg for en tid tilbake og lurte på om noen av deres ansatte kunne være en arbeidsdag hos min organisasjon for å bidra. Selskapet er et stort internasjonalt og nasjonalt selskap som gir sine ansatte en arbeidsdag i året som de kan bruke på andre, på et prosjekt eller arbeid de ansatte selv engasjerer seg i.

Firmaet kaller denne arbeidsdagen «En dag for andre». I fjor var det strandrydding som de fleste ansatte valgte å bruke denne dagen på.

Og jeg kan bekrefte at revisorer kan mer enn tall. De pakket matvarer, hentet matvarer, telte og ryddet matvarer til den store gullmedalje.

Jeg tok en prat med en av de ansatte i bedriften om hva «En dag for andre» betyr for selskapet og de ansatte:

Hva er grunnen til at RSM gir sine ansatte en arbeidsdag i året som de kan bruke på prosjekter/ organisasjoner de selv engasjerer seg i?

RSM gir sine ansatte muligheten til å vie en arbeidsdag til frivillig arbeid for å ta samfunnsansvar og gjøre en forskjell. Nettopp derfor kalles det for «En dag for andre». Alle ansatte får anledning til å gi en arbeidsdag til et valgfritt veldedig formål, og bidra til å løse utfordringer eller skape verdi for andre mennesker, samfunn eller miljø. På den måten får vi oppleve hvordan frivillige organisasjoner arbeider, blir kjent med arbeidet som gjøres og den ansatte blir mer bevisst på samfunnsansvar.

Hvordan går dere fram og hvordan gjør dere dette internt i bedriften?

Alle ansatte får mail i god tid (dagen må være i august/ september) om at vi kan melde inn hva/ hvor vi ønsker å være. Vi kan selv komme med ønsker eller vi kan få forslag fra RSM i Oslo som jobber mot flere nasjonale frivillige organisasjoner. Vi i Kristiansand har diskutert hvilken type formål vi ønsket å jobbe med, før vi kontaktet Oslo-kontoret for kontaktpersoner. Derfra kontaktet vi Matsentralen Sør på egen hånd og avtalte oss imellom. Gjennom prosessen med å velge en veldedig organisasjon ble vi mer bevisst på hvor mange tilbud og organisasjoner som drives på frivillighet. Disse hadde vi ikke hatt kjennskap til hvis ikke RSM hadde gitt oss muligheten til å bidra og velge en veldedig organisasjon i nærmiljøet vårt.

Per Erling Omsland

Hva får arbeidsgiver igjen for å gi alle sine ansatte en slik dag?

«En dag for andre» bidrar til at de ansatte får mulighet til å reflektere over hva samfunnsansvar kan være, og hvordan den enkelte kan bidra med sitt engasjement. Dette kan være en øyeåpner og føre til at ansatte ønsker å bidra mer på privat basis. På den måten vil det skape samfunnsbevisste borgere og bidragsytere. En slik dag er også viktig for det sosiale- og miljømessige i RSM, vi får muligheten til å møte kollegaer i andre omgivelser.

Opplever dere at denne dagen gjør noe med de ansatte?

Vi i RSM Kristiansand opplevde at en dag hos Matsentralen Sør var en veldig givende dag, samtidig som det var en utrolig fin måte å være sosial med kollegaer. I etterkant av «En dag for andre» har vi blitt mer bevisst på hvor mye innsats og arbeid som kreves av veldedige organisasjoner, både med tanke på frivillighet og økonomi. Etter en dag på Matsentralen Sør har vi også opplevd at vi har blitt mer bevisst over eget matforbruk og svinn. Videre har vi fått et innblikk i hvilken viktig rolle organisasjoner som Matsentralen har for å redusere mengden mat som kastes, spesielt mat- og dagligvarer med ubetydelige produksjonsfeil.

Anbefaler dere andre firmaer å gjøre det samme?

Absolutt! Tenk om alle bedrifter kunne vie en hel arbeidsdag til frivilligheten – det ville utgjort en stor forskjell og skape verdi for mennesker, samfunn og miljø.

Det er mange måter å bidra på! Alle bidrag er viktige!

Når flere er med i et kretsløp får man utnyttet ressursene enda mer; sirkulær hjelp kaller jeg det.