Jeg snakket med ei jente her om dagen om styrketrening. «Nei, det skulle hun i hvert fall ikke trene, for hun ville for alt i verden ikke ha store muskler og se ut som en mann».

Nehei… det kan jeg da forstå. De aller fleste jenter vil da ikke se ut som en mann. Det vil ikke jeg heller, Eh.. at jenter skal se ut som menn, altså.

Vi kverker myten med en gang

Ser jeg bort i fra min mistanke om at hun overhodet ikke hadde lyst til å trene (noe som er en ærlig sak), kan vi se på den myten om at jenter får mannemuskler av styrketrening. For uansett hva grunnen er, er det mange som tror det. Eller sier de tror det.

Faktum er at jenter kan få større muskler. Men det krever vanvittig mye. For jenter har et helt annet utgangspunkt enn gutta. De mangler det viktigste – testosteron. Det vil si, de mangler det ikke, men gutta produserer 20 ganger så mye testosteron som jenter. Det vil si at ei jente har om lag 5 prosent testosteron i forhold til en gutt.

Faktorer for muskelvekst

Det er mengden testosteron i kroppen som er den viktigste faktoren for muskelvekst. I tillegg til beinhard trening, riktig mat, og søvn. Så allerede her kan vi kverke bekymringen til «dama». Gener har også mye å si, men uten mye testosteron i kroppen, så blir man ikke en «belgisk blå»-okse, altså. Beklager. Og heldigvis...

En okse av typen belgisk blå. Foto: Skjermdump fra YouTube

Og så kommer dødsstøtet

De aller fleste gutter som trener styrke blir ikke spesielt digre, de heller. Beklager, gutter. For de fleste er som deg og meg. Helt vanlige altså. Og ikke spesielt store.

Men hvorfor skal, eller skal ikke, jenter trene styrketrening?

Jeg kan ikke se en eneste god grunn til at jenter ikke skal trene styrketrening. Ikke èn! Men de må ikke. At ikke alle trives, eller føler behov for å gå på et gym, er en annen sak. Faktum er at styrketrening er godt for mye. Uansett kjønn, alder, legning, hudfarge, etnisitet, religion, tid på døgnet eller hva annet en kan komme på.

Vi sakser denne fra nhi.no. Her står det blant annet:

Styrketrening styrker

- skjelettet

- musklene

- leddene

og bidrar derfor til å forebygge arbeids og belastningsskader. Og beinskjørhet.

Det styrker hjerte og lunger, gir deg en bedre fordøyelse, balanse og nattesøvn. Det kan også redusere symptomer og tegn på mange kroniske sykdommer, som slitasjegikt, ryggsmerter, fedme, hjertesykdom, depresjon og diabetes.

Dersom du tror at styrketrening bare passer for noen grupper, må du tro om igjen. Jenter og damer har akkurat like stort behov for styrketrening som menn har, eldre har vel så god nytte av sterke muskler som unge, og for funksjonshemmede kan økt muskelstyrke gjøre hverdagen enklere.

Trenger man flere argumenter? Ok, her er ett: Vi vet at skjelettet hos kvinner ikke blir bedre enn det er i 30-årsalderen. Da starter nedbrytingen av beinvevet og bare øker med alderen. Min legevenninne Grete satte meg på sporet, og hos helsebiblioteket finner vi blant annet dette om kosthold:

«For at skjelettet skal forbli sterkt, trenger man nok kalsium og vitamin D. Gode kilder til kalsium finnes i meieriprodukter som melk og yoghurt, samt mørkegrønne grønnsaker som spinat»

Og siden vi bor her nord, mister vi mye av D-vitaminet vi får av solen.

«Ingen fare med meg», sa den tidligere omtalte «damea». «Jeg tar kalsiumtabletter, så jeg klarer meg fint»:

Sorry, Fru Dame… Om kalsiumtilskud sier helsebiblioteket dette: «Kalsiumtilskudd alene har ingen effekt og kan øke faren for hjerteproblemer hos noen personer. Du bør heller ikke ta mer enn anbefalt dose av D-vitamin. For mye D-vitamin kan føre til svimmelhet, utmattelse og nyreproblemer».

Om styrketrening sier Dr. Grete dette: «Joda, all aktivitet er viktig, men særlig styrketrening styrker skjelettet, og når vi vet at skjelettet svekkes fra 30 års-alderen, må man begynne så tidlig som mulig.»

Så hva mer skal en si?

Dere må ikke, jenter. Men det er ingen fare for at dere får store muskler av styrketrening. Med mindre dere er ute etter det, da. Og da kreves det mye. Og store muskler får dere vel helst av tilskudd som du finner på dopinglista.

Det er for øvrig ingen grunn til at jenter skal trene annerledes enn gutter på gymmet. Vi har temmelig like muskler og vil profitere på den samme treningen og de samme øvelsene. Uansett bør du ta kontakt med en trener som kan sette opp et treningsprogram som tilpasses akkurat deg og dine mål.

For eksempel vil det «å stramme opp litt» oftest handle om å bli kvitt litt fett. Trener du styrke i tillegg, vil du få bedre holdning i tillegg til alle fordelene jeg har ramset opp i dette innlegget.

Jeg heier på deg.