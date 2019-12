Hei dere! Da er vi endelig slippklare med den nye plata vår. Sist nevnte vi at vi skulle spille akustisk urpremiere på Sørlandets Kunstmuseum, noe som var en helt fantastisk opplevelse. Det var utsolgt (wow!) og publikum var så lyttende og vare. Det ble en veldig intim og varm setting, og ga oss øyeblikk vi tar med oss videre i hjertet. Takk!

Platen har følgende spor:

This Is a House The Promise Stepping Stones New Spring Come October

Tobias Aasgaarden

I sommer framførte vi materiale i Ibsen-forestillingen “Fruen fra havet”. Vi hadde gått inn i karakterene og tema med hele oss, og trengte et sted å ventilere da forestillingene var over. Som kjent er det nettopp gjennom musikken vi ventilerer. Dette er en gave, da det hjelper oss å sette ord på opplevelser og nye erfaringer hele veien. Vi hadde en idé om å sette billedlige metaforer angående et menneskesinn og dets opplevelser.

Vi ønsket å favne et bredt spekter av opplevelser og individuelle reiser. Maren nevnte for Charlotte noen uker etter sommeren, at hun tenkte på et menneske som et slags hus. Vi skal bygge en grunnmur, lære oss huset å kjenne, og vedlikeholde og beskytte det. Av og til kommer det “ubudne gjester”, være seg med kjipe tanker, mentale utfordringer, vanskeligheter med selvtillit eller skam. Om vi ikke vet hvordan styre disse “gjestene”, kan det gå utover både selvtillit og mental helse.

Tobias Aasgaarden

Dette er noe vi ønsket sterkt å sette ord på i en litt generell tilnærming. Vi skrev låten «This Is a House» en dag vi selv trengte en ekstra påminnelse om kraften for å styre tankene tilbake i riktig retning. Det føltes veldig som å ta makten tilbake. Og slik vi følte det da vi skrev, er noe vi virkelig håper dere føler når dere lytter.

Vi tenker det nesten som en liten demonstrasjon mot alt vi tviler på ved oss selv som mennesker. En aldri så liten protest mot nedbrytende tankemønstre. Vi må også nevne at vi trår varsomt angående dette tema, og det er selvfølgelig ulike situasjoner for ulike mennesker. Alle har sin reise, og noen situasjoner byr på behov for annen type hjelp. Men vi håper at plata kan inspirere til å kjenne at du har kraften i deg. Uansett hva som treffer. Det er der vi opplever makten ligger; viten om at du har nok kraft med din væren i verden. Selv når du ikke helt tror det.

