Far og sønn har laget kunstprosjekt

«Flyvende basseng» har utviklet seg gjennom samtaler mellom far og sønn gjennom to år. Nå blir kunstprosjektet en del av «Play/Pause» på Agder Kunstsenter.

Kai Sander Perry (6) fra Kristiansand sammen med faren Trond Nicholas Perry (42). Foto: Skjermdump fra video

KRISTIANSAND: – Det er som mange lørdager og søndager, uten at man kan spise godteri hver dag.

Den treffende beskrivelsen på koronasituasjonen kommer fra Kai Sander Perry (6). Han, kunstnerpappa Trond Nicholas Perry, mamma og lillebror er for øyeblikket på et halvt års besøk hos familie i Polen. Far og sønn bruker mye av tiden på å jobbe med kunstprosjektet de samarbeider om, og som blir å se i Agder Kunstsenters første heldigitale utstilling.

«Flyvende basseng» er bilder, 3D-modell, musikk og etter hvert film. Hva som blir klart til «Play/Pause» gjenstår å se. Flotte bilder, som springer ut av grenseløs barnefantasi, blir det i alle fall.

Se videoen her:

– Ideene hans tar jo aldri slutt! Det er han som er hjernen bak «Flyvende basseng», sier Perry, som setter sønnens ideer ut i livet.

Det er to år siden de begynte å snakke om «Flyvende basseng». De var på fjellet, omgitt av natur som ofte setter fantasien i sving. Siden utviklet ideen seg via spaserturene til barnehagen. I Polen har de hatt god tid til å komme seg videre fra myldringsfasen og skape kunst.

– Kai trives best når han sitter og fabler om skapninger som har et helikopter ut av hodet, sånne ting. Når han er ferdig med å fable, og alt dette skal bygges, synes han ikke det er fullt så gøy lenger, ler pappa Perry.

Om kunstneren:

Trond Nicholas Perry (f. 1977) er fra Kristiansand, hvor han i dag bor. Han har sin utdannelse fra NTNU-Kunstakademiet i Trondheim, hvor han tok sin mastergrad i 2007. Perry arbeider med installasjon, performance og grafikk, ofte med lyd som grunnmateriale og ledsagende inspirasjon. Humor og rom for å oppleve er viktig for ham. Perry har hatt en rekke solo- og gruppeutstillinger, samt filmvisninger, i inn- og utland. Hans verk er kjøpt inn av Sørlandets Kunstmuseum, Universitetet i Agder og Norsk Maritimt Museum.

«Play/Pause» er Agder Kunstsenters første heldigitale utstilling. Tittelen henspiller på tilstanden vi alle er inne i nå, hvor vi har gått fra et aktivt samfunn til en tilværelse som er satt på vent. Prosjektet utfordrer ni kunstnere fra Agder, som også er småbarnsforeldre, til å lage kunstprosjekter som skal vises i Agder Kunstsenters digitale plattformer. Samtidig utfordres barna til å delta med egne verk. Trond Nicholas Perry og sønnen Kai Sander Perry (6) er blant dem.