Har laget koronalåt for å spre glede

Kristiansanderen Dag Ringstad (65) har både skrevet koronalåt og spilt inn musikkvideo hjemme i huset. Foto: Skjermdump fra video

Dag Ringstad

Låta I karantene ble til første lørdag etter Norge ble stengt ned. Siden jeg er i risikogruppa, 65 år med kols og hjerteproblemer, valgte jeg å holde meg innendørs. Da jeg er et meget sosialt vesen, ble dette ulidelig kjedelig, så jeg fant fram gitaren og da kom ideen til å lage en koronasang.

Jeg gjorde en enkel innspilling av den og la den ut på Facebook, der fikk jeg så pass positiv respons at jeg fikk lyst til å lage en ordentlig versjon av låten.

Se musikkvideoen her:

Jeg tok kontakt med Endre Kirkesola i Dub-studio i Kristiansand og vi ble enig om å gjøre en innspilling på forsvarlig måte. Det betød vasking av hodetelefoner og annet utstyr med Antibac. Min gode musikervenn Geir Winnæss tok med sin Yamaha Guitalele, en krysning mellom ukulele og gitar. Dette for å få et litt folkeviseaktig preg på låta.

Vi satt naturligvis i hvert vårt rom da låta ble innspilt. Endre la på bass og kor i tillegg til det tekniske, og etter at Geir hadde gått, kom min sønn Ringo som også la på kor. Vi hadde allerede snakket om at han kunne lage en engelsk versjon siden Covid-19 er et internasjonalt problem. Noen dager seinere hadde han teksten klar og gjorde innspillingen av In Quarantine.

Sist helg moret jeg meg med å finne fram diverse ting fra skuffer og skap for å lage en video som kan illustrere teksten og dette har jeg vært helt alene om å gjøre. Jeg håper videoen vil skape litt humør og glede i ei trasig tid. Den har allerede vært vist 2500 ganger på Facebook etter 15 timer, og finnes også på You Tube, iTunes og Spotify. Den engelske versjonen In Quarantine er underveis.

Dag Ringstad (65), født i Moss, og kom til Kristiansand i 1967. Grafisk designer, kunsthistoriker, har tidligere jobbet 25 år som lærer. Har som musiker gitt ut fem album og som kunstner hatt en rekke utstillinger.

