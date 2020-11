Fra Rosegården til Det Kongelige Teater

Dansekunstner Julie Rasmussens første helaftens forestilling settes kommende uke opp i København.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Julie Rasmussen (31) fra Kristiansand setter 9.–11. november opp sin forestilling «Umwelt» i København. Foto: Morten Arnfred

Brukergenerert innhold

Tonje Steen Informasjonsansvarlig/produsent Scenekunst sør

Julie Rasmussen er kanskje mest kjent som grunnlegger av dansefestivalen Ravnedans i Kristiansand, men hun gjør seg også bemerket både nasjonalt og internasjonalt som dansekunstner. Hennes aller første helaftens forestilling «Umwelt» ble nylig plukket ut til å spilles på Det kongelige Teater i København, etter premieren på Rosegården Teaterhus i Kristiansand.

– Det er jo utrolig gøy at min første helaftens forestilling blir utvalgt til å spille på Det kongelige Teater. Ingen tvil om det. Det er også en fantastisk utvikling at institusjoner som Det kongelige Teater ønsker å fokusere på samtidsdans og frilansgrupper, og åpner opp dørene for mindre etablerte kunstnere og mer eksperimentelt arbeid, sier Rasmussen.

Fra idé til forestilling

«Umwelt» har vært gjennom en lengre prosess, men prosjektet startet som forprosjekt på Scenekunst Sørs Lab på Verkstedhallen ved Teateret.

Foto: Morten Arnfred

Fakta Julie Rasmussen Født og oppvokst i Kristiansand. Utdannet på Statens Scenekunst Skole i København og Amsterdam School of The Arts i Nederland. «Umwelt» er hennes første helaftens forestilling. Hennes kunstneriske arbeid har mange forskjellige kunstneriske uttrykk, som manifesterer seg gjennom større og mindre koreografiske produksjoner, kollektive samarbeid, undervisning og dansefestivaler. Hjemmeside: https://www.julie-rasmussen.com/

– Her skapte vi grobunnen for forestillingen, holdt arbeidsvisning og produserte film- og fotomateriale for å kunne søke videre støtte, forteller Rasmussen.

Foto: Morten Arnfred

Prosjektet fikk videre støtte og var innom produksjonsperioder både i Hammerfest og på Bornholm i Danmark, før Rasmussen og resten av besetningen landet på Rosegården Teaterhus, hvor forestillingen hadde sin premiere i oktober, med tre utsolgte forestillinger. I neste uke spilles forestillingen på den nasjonale scenen i Danmark, Det kongelige Teater i København.

– Det betyr mye for meg som selvstendig kunstner å få muligheten til å vise arbeidet mitt på en så etablert scene, og få erfare deres profesjonelle struktur og arbeidsforhold, sier hun.

Hun vil likevel framheve hvor positivt det har vært å ha produksjonsperiode og premiere i Kristiansand:

– Jeg har sterk tilknytning til hjembyen min, og er veldig takknemlig for muligheten til å kunne skape scenekunst her. Det har også vært fint å få jobbe på Rosegården som har en utrolig fin blackbox.

Poetisk, sanselig og kroppslig

Forestillingens tittel er hentet fra det tyske begrepet «umwelt», som handler om hvordan mennesket ser, sanser og opplever verden.

Foto: Morten Arnfred

Rasmussen forklarer:

– Vi har vært interessert i å arbeide med intimitet og nærhet. Publikum blir plassert nær danserne på to sider av scenen, hvor de kan komme tett på deres fysiske energi og få med seg alle detaljene av bevegelsesspråket. Scenografien forandrer seg sammen med utviklingen i stykket og bidrar til det visuelle på en spennende måte.

– Forhåpentligvis vil samarbeid som dette tiltrekke samtidsdanspublikummet inn i institusjonene og tiltrekke det mer tradisjonelle publikummet til samtidsdansen», avslutter hun med et smil.

Foto: Morten Arnfred

Kommende uke vises «Umwelt» på Det kongelige Teater i København (9.-11. november).

Fakta Om Scenekunst Sørs støtteordninger

Scenekunst Sørs SkS-Lab er en støtteordning hvor lokale scenekunstnere kan søke midler til å utforske en ny idé som et forprosjekt og lage et fundament til en ny forestilling. Når forestillingen er klar for visning, kan man igjen søke Scenekunst Sør om gjestespillmidler, som er en ordning hvor formålet er å bidra til større formidlingsaktivitet for det frie scenekunstfeltet på Sørlandet. På den måten kan flere spennende og eksperimentelle forestillinger bli produsert og vist på scenene i sør, som et supplement til programmet på Kilden Teater- og Konserthus.