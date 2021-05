BLOGG: Å være band under en pandemi er ikke lett. Med konserter som stadig blir utsatt og avlyst, og restriksjoner som gjør det vanskelig å møtes på øvingsrommet (6 stykker i bandet blir fort én for mye), er det utfordrende å holde driven oppe. Heldigvis har ikke kreativiteten blitt satt helt på pause og derfor synes vi i discofrans at det er utrolig deilig å gi ut ny musikk igjen!

Den siste singelen vår «Fargepalett» ble sluppet 28.05, og vi kan røpe at flere singler kan ventes i løpet av sommeren.

Navnekluss

Forrige gang vi slapp ny musikk var for omtrent ett år siden. Da slapp vi EP-en vår «Tusen Tanker», men da under navnet Discothéque Franson, som noen kanskje kjenner igjen. Siden 2018 har vi gitt ut musikk og opptrådt under dette navnet, som har en historie, og som vi er veldig glade i. Det nokså unike navnet har likevel bydd på noen problemer. Ikke sjelden har vi hørt kommentarer som: «Hvordan er det man staver det?», «Spiller ikke du i det derre disco-greiene?» eller «Hvordan får man en strek over é-en?». Selv om navnet vårt var unikt, er det ikke til å stikke under stol at det var både vanskelig å huske og stave. Heldigvis fant vi en veldig god løsning på dette, med discofrans! En komprimert versjon av vårt gamle navn, lettere å si og huske, men som likevel ivaretar arven etter det gamle – en løsning vi ble veldig fornøyd med!

Så, discofrans er fremdeles Discothéque Franson, i en litt ny drakt og med flunkende ny musikk!

Første egen utgivelse

Til tross for en kald og covid-preget vinter, fant vi veien til Vennesla i februar hvor det foregikk både smittvernsvennlige og musikkvennlige aktiviteter. Det var deilig å endelig samles i studio igjen og være kreative sammen! Vi tok med oss tre nye låter, og i løpet av noen dager fikk vi snekret sammen låtene akkurat slik vi ønsket.

Dette er også første gang vi har valgt å stå for prosessen selv. Med unntak av mastring, har vi selv tatt oss av alt fra innspilling, editering og miksing. Vår eminente låtskriver og vokalist, Anders, har vært mannen bak spakene, og vi er kjempefornøyde med resultatet! Det er veldig gøy å se at dette er noe vi kan få til på egen hånd med et så bra resultat.

Munter melodi

«Fargepalett» er en låt som skildrer livet som av og til kan domineres av kalde og grå dager, men også en lengsel og håp om varme dager kledd i farger fra hele fargespekteret. Selv om låten kanskje har en litt dyster tematikk, har den en munter melodi og vi håper at lytteren skal kunne bli med å drømme om et varmere og mer fargerikt liv. Med et behagelig sound, men samtidig et godt driv, tror vi låten er perfekt både til late sommerdager i solen og roadtrips.

I løpet av det siste året har låten blitt spilt live noen ganger, men det er først nå den har fått sin endelige form. Den beveger seg også litt ut i ukjent territorium for discofrans, hvor vi denne gangen har hentet enda mer inspirasjon fra indie-pop-landskapet enn tidligere.

Til tross for at sommeren ikke ble helt slik vi hadde tenkt oss, håper vi likevel på å kunne spre musikkglede med ny musikk. Det kan ventes to ferske singler til i løpet av sommeren, og vi gleder oss veldig til å dele disse med alle dere! Inntil da er det bare å lytte til Fargepalett, og nyte alle fargene livet byr på! Så sees vi kanskje snart på konsert? «Fargepalett» er ute der du hører musikk, som her på Spotify.