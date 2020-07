Så himla fint og så sinnssykt koselig

Må sommerferien være så himla fin, eller holder det med sånn passe fin?

Forfatteren Åse Gulbrandsen (56) fra Mandal har skrevet denne teksten. Foto: Privat

Åse Gulbrandsen

Dersom passe fin er målet, så er det vel lettere å innfri forventningene. Er det ikke? Må vi ha det så enormt koselig, eller må vi å si at vi har det så sinnssykt hyggelig når vi egentlig har det ok? Behøver vi å si at vi gleder oss så voldsomt til sommerferien, når vi egentlig gleder oss sånn passe ?

I ferier er vi ikke pakket inn i hverdagens trygge beskyttelse. Vi blir kastet ut i improvisasjon, utrente latskapsmuskler og værmeldinger. At ungene har fri i ukevis og svigerfamilier bor på gjesterommet, kan fort by på mye baluba og utestemmer inne. Kos for alle, hele tiden, blir sjelden innfridd. Hygge kommer når den kommer, og er der når den er der. Vi kan ikke fange hyggen, men hyggen kan så gjerne fange oss.

Dersom den voldsomme hyggen kommer samtidig for hele gjengen, når; tanter, besteforeldre, unger, fluer, hunder, katter og mygg er sammen, så er det faktisk nesten for godt til å være sant (?) Men vi må jo si at det er helt enormt koselig, eller må vi det? Kan vi si at det var helt greit? Eller kanskje til og med ukoselig. Det koseligste var kanskje, da du sto tidlig opp den morgenen og hørte Morgenradioen, etter at sommergjestene hadde reist hjem.

Eller når kaffen smakte ekstra godt fordi du delte den med soloppgangen den dagen du var trist og tung til sinns. Om sommerferien blir sånn passe koselig, så blir den det. Kanskje er det godt nok? Vi er mennesker, ikke malerier. Vi har følelser, som ikke synes på vakre fotografier.

