De siktet, målte og diskuterte. Så erklærte dommerne at Christian Brekke fra Tangen hadde lagd den beste vindusramma.

Båndsaga sang. Fresemaskinen freste. Snekkerelevene strevde. I verkstedet på Tangen videregående ble skole-NM i snekkerfaget arrangert over to dager.

Vår mann, Christian Brekke, forberedte seg godt. I løpet av de siste ukene hadde han øvd seg på å lage ei vindusramme med bue i fire deler som føyes sammen. Tegningen til NM-oppgaven ble nemlig offentliggjort i god tid på forhånd.

Før konkurransen hadde han lagd fem. Da han leverte dommerne bidraget sitt, tenkte han at den ramma nok var hans beste.

Dommerne

Så stakk de tre dommerne hodene sammen ved et bord. Ikke med millimeterpresisjon, men med mindre enn en millimeters nøyaktighet, skulle vindusramma lages. Gjæring. Overmål. Glipe. Sprekk. Slike ord datt ut av dommernes munn.

I Norge tilbyr åtte videregående skoler faget treteknikk. Etter læretida får ungdommene fagbrev i snekkerfaget. Mesterskapet nå kom i stand på initiativ av Oslo Snekkermesterlaug og ble arrangert av Tangen vgs., Agder fylkeskommune og Worldskills Norge.

Lærer Inge Engan holder et øye med sin elev Nora Opland. Hun går i vg1., mens konkurrentene går i vg2. Foto: Tangen vgs.

Siden dette var det første året på veldig lenge at NM ble arrangert, stilte bare fire deltakere fra tre skoler.

Men disse fire var veldig, veldig flinke. Dessuten modige. Det er ikke bare-bare å utføre presisjonsarbeid mens elever, lærere og snekkermestre går rundt og glor.

Modige

Særlig modige var de to jentene fra Gauldal videregående i Støren i Trøndelag, Victoria Grandetrø og Nora Opland. Der i gården nektet nylig Arbeidstilsynet bruk av overfres, båndsag og avretterhøvel. Dermed manglet jentene nødvendig utstyr til konkurransetreningen.

Men det er her Inge Engan kommer inn. Den pensjonerte snekkerlæreren var vikar på skolen, og etter at Arbeidstilsynet dro ut kontakten både her og der, lot han Victoria og Nora arbeide i sitt eget snekkerverksted hjemme.

Konsentrasjon. Nøyaktighet. Energi. Christian Brekke i arbeid. Foto: Tangen vgs.

– Det er moro å se så flinke jenter i aksjon, sier han. Og Engan liker at jenteandelen i faget stiger.

Så kommer juryen endelig anstigende i retning seierspallen. Nå faller øksa, bemerker avdelingsleder for Bygg- og anleggsteknikk på Tangen, Sten Aunevik, så poetisk. Sannsynligvis fordi han tidligere var norsklærer.

Dommen

Juryen taler:

– Oppgaven var krevende, men det ble vanskelig å finne store forskjeller mellom deltakerne. Etter nøye gransking har vi kommet til at Christian Brekke var litt bedre enn de andre. Resten deler andreplassen.

Juryen i arbeid. Fra venstre Håkon Seiertun, Oslo Snekkermesterlaug, Stig Drange, som driver snekkerverksted, og Roald Tønnessen, opplæringskontoret Agder tresenter. Foto: Tangen vgs.

En fyr av de store fakter er ikke Christian. Han syntes det var gøy og spennende å konkurrere i dyp konsentrasjon. Men han bryter ikke ut i noen seiersdans. Et godt smil får holde.

Snowboard

Har gutten fra Vågsbygd lagd noe av tre til eget bruk?

Et snowboard. Limt sammen av flere lag med epoksylim, utstyrt med glassfiber og plast under for å få gli. Testen i bakken på Bortelid nylig gikk fint.