Det er nok vanskelig å tidfeste når det hele startet. Man kunne sikkert dratt en klisjé og sagt at det begynte med en gutts drøm om å være musiker, og at det utviklet seg derfra. Men, nei. Selv om historien om den lille gutten som kom fra Colombia til regnfulle Bergen en gang tidlig på 70-tallet sannsynligvis ville vært en spennende historie i seg selv, så starter historien vår litt senere.

Så sent som på 80-tallet faktisk, der Willie, senere kjent som V-rex, spilte i en rekke lokale band i Bergen, der han vokste opp. Mange av de musikerne han spilte med er godt kjente musikere i den norske black metal-scenen i dag.

Etter å ha spilt en stund i Aeternus får han fyken i -92 på grunn av personlige problemer og musikalske forskjeller. Dette blir starten på hans eget eventyr, og etter å ha spilt i en rekke andre band, også det som til slutt skal bli Arvas slik vi kjenner det i dag; Cold Eternity, Lux Axiomus, Aeternus, Ancient, Dødsfall, Frozen Cries, Chaos Predicted, Hesperus, Negativ. Det ekstreme metal-miljøet i og rundt Bergen er stort på den tiden.

Örth - forløperen

For å kunne fokusere på musikken slik han selv ønsker at den skal være starter V-rex sitt eget prosjekt i -92. Dette blir et enmannsprosjekt som går under navnet Örth, hvor det blir spilt inn en rekke demoer frem til -96. I løpet av sommeren -95 slutter Erik «Grim» Brødreskift seg til Örth på trommene, og V-Rex får sin tidligere bandkamerat Ares fra Aeternus, med på bass.

På denne tiden hadde disse to vært med i andre band som Immortal, Gorgoroth og Borknagar for å nevne noen. I løpet av denne sommeren blir det intense øvinger, og den påfølgende vinteren spilte trioen inn et album i Grieghallen Studio med Pytten som produsent. Albumet, som blir titulert "Nocturno Inferno", blir aldri offisielt gitt ut i bandets levetid, men distribueres av bandet selv og mottar positive kritikker blant fansen i undergrunnsscenen.

Men ting skal snart endre seg.

Fengsel og selvdrap

Året 1998 blir starten på det som skal bli en mørk tid fremover. Ikke bare for V-Rex, men også for Örth. V-Rex blir, etter en hendelse utenfor Garage Klubb i Bergen, dømt for drapsforsøk etter å ha knivstukket en person. For dette blir han sittende 15 måneder i fengsel. Ikke lenge etter at han er ferdig med soning tar Grim sitt eget liv med en overdose. Dette faller V-Rex tungt og det blir rett og slett for tøft for ham å fortsette med sin egen musikk.

Örth er ikke lengre det bandet det var, og prosjektene for bandet legges på hylla. Han velger heller å spille i andre forskjellige lokale band.

Arvas oppstår

Av å spille i andre band, finner han ut at han liker best å styre det musikalske selv, og det skal ikke gå veldig langt tid før han bestemmer seg. Og fra asken av det som engang var Örth starter V-Rex i 2001 opp igjen prosjektene sine. Av både respekt og Grim og for sin egen skyld bestemmer han seg for å gi prosjektet et nytt navn; Arvas. Han fortsetter i tillegg å spille trommer for Frozen Cries.

En demo med navnet 'Countless Souls At Dawn' blir spilt inn i 2001 og presentert for venner, plateselskap og noen fanziner, og mottar positiv kritikk. Dette gir V-Rex og prosjektet en boost, og tilbud om liveopptredener begynner å komme inn. Tanken på å ta andre inn i bandet igjen har V-Rex slått fra seg. Så liveopptredener er på dette tidspunktet dessverre ikke mulig.

Men tilfeldighetene vil ha det annerledes.

Etter å ha spilt en konsert på Garage i Bergen med Frozen Cries, der Koldbrann varmer opp, møter V-Rex en av hans fremtidige bandkompiser, Fordervelse, for første gang. I årene som går fortsetter V-Rex og utvikle sine musikalske ideer og produsere demoer. Blant annet blir demoen ‘I am Thy Grief’ spilt inn i 2003. Denne låta ble opprinnelig laget for Örth så langt som tilbake i 1994.

Etter dette velger V-Rex å ta en liten pause fra musikken for å takle noen personlige problemer, og ikke før i 2007 er han tilbake og bestemmer seg for å bruke all sin energi i bandet sitt.

Inn i det okkulte riket

Han signerer en avtale med det meksikanske plateselskapet Azermedoth. I tillegg bestemmer han seg for å gjøre liveopptredener med Arvas og kontakter Fordervelse for å høre om han er villig til å stille opp som trommeslager. De møtes på Hole in The Sky-festivalen i Bergen i 2009 og kommer til en enighet. Et split-album med Hordagaard blir gitt ut via det meksikanske plateselskap og Arvas gjør det året sin første konsert noensinne, på Hinsides i Bergen. Med seg har de Aindiachai (Gorgoroth, Taake) på gitar og Hexzaldre på bass. Begge slutter kort tid etter. Aindiachai hovedsakelig for å fokusere på sine forpliktelser overfor Taake.

På grunn av måten Fordervelse spiller trommer, og på grunn av sin matchende personlighet med V-Rex, blir Fordervelse på dette tidspunktet et fast medlem av Arvas. De bestemmer seg for å plukke ut alle de beste Arvas-sporene og spille dem inn på nytt for til et nytt album. Plata blir hetende ‘Into the realm of the occult’.

Into the realm of the occult blir ferdig innspilt i juni-juli 2012, og platen blir gitt ut i 2013 på et italiensk plateselskap som heter ATMF, og er vel egentlig det albumet som gjør at Arvas markerer seg som en tung traver i den ekstreme sjangeren. Plata selger bra verden over og står den dag i dag igjen som en av de sterkeste albumene Arvas har gitt ut. Dette året drar også Arvas på turne i Øst-Europa, hvor de varmer opp for Deicide. Dette blir en turne som går ned i historiebøkene. Polen – Ukraina – Romania – Tsjekkia – Bulgaria.

I tillegg går turneen innom Hellas. Under turneen får Arvas et ublidt møte med begge sider av loven; både politi og mafia. Under overgangen fra Polen til Ukraina blir bandet stoppet av politi, kastet ut av bussen og bussen blir grundig gjennomsøkt, før de får dra videre, etter å ha sittet noen time i avhør. Vel fremme ved venusen i Ukraina får bandet nok et ublidt møte. Denne gangen med den lokale mafiaen, som krever sine andeler av salg fra bandenes merch. Resten av turneen går for så vidt rolig for seg.

Enda svartere

Etter å ha kommet vel hjem starter V-Rex å jobbe med materiale til neste plate, Black Satanic Mysticism. Den er ferdig spilt inn og gitt ut i mars 2015. Også denne blir gitt ut av det italienske plateselskapet. På denne skiva får V-Rex med seg Sturm på gitar, Kvalvaag på bass, Snuff-X på trommer og Hexzaldre på vokal. Dette året tar også V-Rex et valg som vil få konsekvenser for fremtiden. Han er lei de samme omgivelsene i Bergen, som ikke lengre gir ham noe. Han føler miljøet der var destruktivt, og det henger kanskje for mange minner igjen etter en svunnen tid. Rent musikalsk er det heller ikke noe som holder ham igjen, men det er mest en miljøforandring han ønsker, og trenger. Så han pakker både studioet og eiendeler og flytter til Kristiansand.

I etterkant av BSM ble sluppet kjører Arvas en liten europaturné, samt en konsertinnspilling på Kings Of Black Metal-festivalen som gikk av stabelen i Alsfelt i Tyskland, april 2016.

Hele konserten er å finne her

Etter å ha kommet hjem fra turneen starter bandet innspillingen av neste plate; Black Path. Plata blir spilt inn i Kristiansand mellom juli og november 2016, og denne blir til en forandring mastret av Dan Swanö fra Sverige. Rester fra låter som ikke nådde BSM-skiva blir med på denne innspillingen, samt at låten ‘I am thy Grief’ blir spilt inn på nytt og også blir også puttet på denne skiva.

Nytt enmannsprosjekt

2017 blir et helsvart år. V-Rex, som bandets overhode, sliter med sitt og er lei, og bestemmer seg for å gi alle bandmedlemmer fyken, og legge ned all virksomheten. Dette til tross for Black Path nettopp har blitt lansert på MightyMusic. Alle konsert- og turnéplaner blir skrinlagt, og bandet i realiteten opphørt. Platene som Arvas har lansert frem til nå lever dog sitt eget liv, og etter en stund angrer han på avgjørelsen.

Det er på dette tidspunktet uansett for sent å sette det gamle bandet i sammen igjen, da de bor på forskjellige steder i lander og har dedikert seg til andre band og prosjekter. Materialet til neste album er allerede klart, så V-Rex finner ut han han like gjerne kan gå tilbake til det Arvas opprinnelig var, nemlig et enmannsprosjekt.

Han setter i gang med å spille inn låtene for det som blir bandets femte utgivelse. Og uten bandmedlemmer må han spille inn alt selv. Dette gjør han i sitt eget studio i Gamle Mølla på Grim, som også senere har fungert som øvingslokale for bandet. Albumet blir titulert Equanimity og blir gitt ut på Satanic Art Media, i november 2019. Planen etter dette er å legge ned Arvas og bare spille for gøy med sideprosjektet 4 Wounds, med en kompis som heter Atle.

Nye medlemmer

Men tilbake til 2018. For moro skyld spiller V-Rex og Atle et par Arvas låter innimellom. Atle har igjen en kompis som spiller bass, og han spør om ikke han kunne tenke seg å bli og jamme litt Arvas-låter. Dette takker kompisen ja til, og Jarl blir for første gang introdusert som bassist, august 2018.

Etter hvert blir det litt for hardt for Atle å fortsette og spille. Det blir mer og mer fokus på Arvas-låtene og han føler han rett og slett ikke klarer å holde tritt med det ekstreme tempoet musikken krever. Så det ender med at Atle legger trommestikkene på hylla for å drive med andre ting. Bandet står igjen uten trommis. Men det skal ikke gå lang tid før V-Rex får et tips om en trommis fra Grimstad som er ganske inn i den ekstreme metal- sjangeren. V-Rex synes dette høres lovende ut, og etter å ha tatt kontakt tar Kristoffer en tur til Arvas sitt øvingslokale på Grim og det blir raskt klart at dette var en fulltreffer. Kristoffer blir foreløpig session-trommis.

Bandet staker inn en kurs om å få øvd inn en del av låtene på albumet Equanimity, som allerede er klart og skal gis ut i slutten av 2019. Det øves intenst og for hver øving er det en ny låt som sitter.

Turné

Etter at alle bandmedlemmene fikk fyken i 2017 ble også en englandsturné lagt på is. Men med den progressen bandet har nå øyner V-Rex en mulighet for å få denne gjennomført. Det diskuteres om å gjennomføre med kun én gitarist, men etter mye frem og tilbake inviteres det til audition på øvingslokalet. Et par karer dukker opp og etter endt audition lander svaret på Kim.

Nå øves det ukentlig, og bandet blir mer og mer samkjørte. Underveis dukker også muligheten for å kjøre en lokal konsert, og bandet ser på dette som en mulighet til å gjøre en generalprøve. Det er nå gått en lang stund siden bandet og V-Rex har hatt noen som helst live opptredener, og denne konserten går ikke bra i det hele tatt. Om det skyldes nerver, eller for mye inntak av alkohol, forblir en spekulasjon. Men likevel føler bandet at de er inne på et spor som går fremover. Øvingene sitter som skudd, og Jarl, som ikke har vært med så altfor lenge, blir en ny pådriver for bandet. Og bandet finner ut at de bare skal peise på.

Men Kim finner ikke roen i bandet, og etter hvert finner han ut at han ikke har muligheten til å holde tritt med alle øvingene og planene bandet legger opp til, på dette tidspunktet. Det blir med den ene konserten for han og han velger å slutte i bandet. Arvas står igjen uten en annengitarist og må på nytt lete etter ny gitarist. Heldigvis så kjenner Kristoffer en fyr som spiller gitar, dog ikke akkurat innen denne sjangeren. Bandet velger likevel å gi fyren en sjanse. Dette viser seg å være en god plan, for han nye fyren tar ting veldig raskt, og Roald blir ny gitarist for Arvas.

På dette tidspunktet anser V-Rex alle som session-musikere for bandet, siden det ikke foreligger noen andre planer enn en englandsturné. Equanimity blir som kjent gitt ut i november 2019, og rett før lansering får bandet mulighet til å dra på en Norgesturne. Denne turneen blir såpass stor suksess, at V-Rex etter denne turneen finner ut at bandet rett og slett må fortsette, og gir alle beskjed om at hvis de ønsker det så er de å anse som faste medlemmer av bandet.

Bandet reiser på englandsturné i desember 2019, som de avslutter med å headline Winter Eradication Festival i Cardiff.

Pandemien

Så ble hele verden svart. Og stille.

... for alle. En pandemi spredde seg verden over, og fant også veien til vårt nordlige rike, og all konsertvirksomhet ble lagt på is. Overalt. Alt av konserter, turneer og festivaler ... avlyst. Mange musikere, og alle som jobbet innen konsertbransjen, slet med å få endene til å møtes. De fleste som jobbet med å arrangere konserter følte seg oversett, og det ble avholdt Redalert-aksjon. Men verden sto fortsatt stille.

Likevel så forsvant hverken lysten eller planene bandet hadde lagt videre. Og kunne man ikke spille ute, eller dra på øving, så kunne man spille hjemme. Da ble det heller å fokusere på å lage nytt materiale til ny skive. Da V-Rex presenterte noe av låtmateriale for bandet, skjønte de raskt at han var inne på noe som var hardere enn noe av det som tidligere var utgitt. Og både han og bandet begynte å kjenne på en rastløshet og ivrighet.

Denne ivrigheten resulterte i at bandet for første gang i historien ga ut en singel. Singelen ‘Silent Night’ ble gitt tidlig i november 2020, på det Kristiansandbaserte plateselskapet Whispering Voice Records, som en forsmak på albumet som nå var i vente.

Denne singelen markerte et klart skille fra tidligere utgivelser. Både hardere, svartere og mer brutalt enn hva som tidligere var gitt ut, i tillegg til at den var meget annerledes lydmessig.

Veien videre.

Liksminken er for lengst fjernet, og når bandet nå gir ut sitt sjette album, på det Kristiansandbaserte plateselskap, er det med mye tyngde, mye erfaring og enda mer bagasje som ligger i bakgrunnen. Albumet som er titulert ‘VI’ har allerede blitt beskrevet som ‘svartere enn Helvete’. Det er en annen Arvas vi hører lydmessig, enn for bare noen få år siden. Det gjenspeiler seg både i musikk og i selve produksjonen. Og skiva er mørkere og mer innom det svarte, ekstreme elementet. Den marker også at det snart er 30 år siden bandet for første gang så dagens lys.

Arvas, anno 2021

Arvas oppsto som Örth i 1992, og til tross for en del utskiftninger i de 30 årene som har snart har gått, så ser det ikke ut som bandet har tenkt å gi seg med det første. Bandet planlegger turneer i Storbritannia, Europa og Norden, til neste år. Om planene lar seg gjennomføre, gjenstår å se. Men en ting er sikkert, og det er at folk kommer til å se mer av Arvas fremover. Og skulle det gå til helvete, så har man hatt det gøy på veien.