Platedrømmen er gått i oppfyllelse

I sommer spilte vi inn og i høst har mine to kompanjonger og jeg i Birdelbar gitt jernet for å nå dette målet. Etter en lang og krevende prosess for en som aldri har gjort noe sånn før, er det ekstremt stort å se og høre resultatet i ørene og holde det i hendene!

Siden 2015 har jeg gjort julekonsert sammen med Maria Tøndel Edvardsen og Marit Birkedal Aas og i februar bestemte vi oss for at juleprosjektet vårt skulle spire og gro litt mer og vi bestemte oss for å lage en EP med fire låter. Jeg tok kontakt med den dyktigste produsenten jeg vet, nemlig Bjørn Ole Rasch, som jeg ble kjent med i Fjæreheia i 2017 i «Terje Vigen- en musikal».

På en svipptur til Kristiansand tidlig i vår avtalte jeg å møte Bjørn Ole på hans kontor på UiA. Jeg kom inn på kontoret som var fylt til randen av ulike synther og pianoer og plater og ideer og drømmer og musikk. Jeg viste han live-opptak fra konserten vår og han satt intenst og lyttet og kommenterte underveis «Å, flott!» «Dronetonen der ja» og fulgte musikken med armene. Da han var ferdig med å lytte sa at han ville være produsent for plata og vi satt forslag til dato for innspillingen.

Men det var neimen ikke lett å få fire musikere, en mestertekniker og en produsents kalendere til å klaffe. De eneste to datoene hvor alle involverte kunne møtes gjennom et helt år var to dager i juni. Vi ville at platen skulle bli spilt inn live i et kirkerom og det var selvfølgelig veldig avgjørende at vi hadde et godt flygel til pianist Marit Birkedal Aas. Valget falt på min barndomskirke; Hellemyr Kirke.

Kirkerommet var rigget med mikrofoner til hvert instrument og også i taket for å ta opp romklang. Alle vifter og aircondition måtte slås av og flygelet ble stemt på nytt for anledningen. Hver låt skulle bli tatt opp samtidig for alle og ikke et og et instrument slik man vanligvis gjør i studio. Dette var noe vi ønsket for at vi skulle bevare den nære, ekte og nedstrippede sounden vi har gjort til vårt varemerke.

Jeg var ekstremt spent før første opptaksdag, men sammen med disse vidunderlige musikerne som jeg kjenner så godt, ble det en drøm av en opplevelse. Vi spilte inn de fire sangene vi skulle tre-fire ganger hver og hadde en koselig pause med lunsj.

Etterpå konkluderte vi med at vi var kommet i mål og Bjørn Ole var fornøyd med opptakene. «Har dere mer?» sa han. «Skal vi bare kjøre på og lage album?»

Innimellom regnværsskurer, saging i nabolaget, pollenallergi, aircondition som slo seg på og av og spillejobber som skal rekkes, ble det søren meg tatt opp et helt album på to innspillingsdager! Maken til profesjonalitet og effektivitet har jeg ikke vært borti.

Hvert blogginnlegg avslutter jeg med å si «Hold your dream» og det er fordi dette er mitt livsmotto og jeg har også tatovert det på armen. Og for en drøm i oppfyllelse å stå der og synge disse vakre sangene sammen med tre dyktige musikere og to dyktige fagfolk som lyttere. Jeg følte at jeg utviklet meg enormt disse dagene og fant mange flere sider av stemmen min og av musikaliteten min. Roald og Bjørn Ole løftet dette prosjektet videre og framover.

Og så er jeg så stolt av å samarbeide med Maria Tøndel Edvardsen og Marit Birkedal Aas, to nydelige venninner og musikere som alltid gjør sitt ytterste! Og Ole Kelly som er en bassist i en klasse for seg. Timing, groove, tone, kontroll og ikke minst musikalitet og spilleglede.

I høst har vi tre jentene jobbet iherdig med neste del av prosessen; nemlig miks og mastring og ikke minst utgivelse. Jeg har malt coverbildet vårt, Maria har skrevet covertekst og Marit har researcha og ordnet koder og praktiske ting. Vi har skrevet søknader, vi har arrangert nye sanger før årets julekonserter, vi har lagd oss plateselskap og det heter så klart Birdelbar!

Og selvfølgelig må det kombineres med alle de andre jobbene vi gjør på teater, undervisning, spillejobber, dubbing og orkesterspilling. Det har vært tøffe måneder, men nå står vi her i dag med vår egen utgivelse og jeg kunne ikke vært mer stolt.

I desember drar vi igjen ut på juleturné. Oslo, Kristiansand og Arendal. Plata vår er tilgjengelig på ulike strømmetjenester, som her på Spotify:

Trui Alltid Ljoset Ser

Tittelen på plata ble hentet fra en setning i låten «Folkefrelsar» som medvirker på plata. Dette er jo mer eller mindre mitt motto i en annen drakt:

«Trui alltid ljoset ser»

Det du håper og drømmer og tror på, det er alltid sterkere enn mørket. Så aldri gi deg og alltid ha tro på at du vil nå din drøm.

Hold your dream

Trine

Trine Bariås er 29 år og kommer fra Kristiansand. Hun er musikalartist og sanger og har de siste årene jobbet i de store musikalene ved Folketeateret og Chateau Neuf i Oslo og Kilden Teater- og Konserthus. I tillegg dubber hun Disney og gjør mange konserter. Mer info på: www.trinebarias.no