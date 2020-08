Alt var bedre før

Næh. Men minnene er gjerne av den sorten at man husker det som er positivt.

Arendal-bosatte Kjell Moan (58) har skrevet dette innlegget. Foto: Håvard Gohli

Kjell Moan

Somrene for eksempel. Selv om jeg minnes 17. mai-er med horisontalt snøvær, så husker jeg mest bading, sol og leik i gata. Lite regn. Men ærlig talt. Jeg vokste opp i Trondheim. Nå bor jeg på Sørlandet og kaller meg klimaflyktning. Men altså: følge amerikanske forskere er det noe i hjernen som gjør at vi etter hvert mest husker de positive tingene. Forskningen viste også at eldre lagrer færre negative minner enn yngre. Jo lengre siden det er siden noe negativt skjedde, jo mindre husker vi av det.

Dette er jo gode nyheter. Og ganske trivelig, tenker jeg. Jeg slipper å dvele ved fortidas tabber. Så mye teit jeg har gjort opp gjennom årene er det godt å vite at det finnes en glemselens bok, og at den er lukket. For alltid. Og at det ikke fantes sosiale medier den gangen. Tvert imot så kan jeg altså temmelig risikofritt «take a trip down Memory Lane» helt uten frykt for at det skal bli en kanossagang i minnenes torturkammer.

Slike reiser kan likevel være temmelig nostalgiske. Nettopp fordi lykkelige minner også kan være såre, skape savn. Eller sette en i en tilstand hvor «alt var bedre før».

En gråværsdag sist sommer kikket jeg opp på himmelen med morgenkaffen i hånden. Resten av huset sov. Jeg hadde bare noen dager før bisatt min far, og lot tankene fly. «Down Memory Lane». Barndommens somre. Vi fire på ferie med telt. Vi fire på besøk hos tante og onkel i Muruvik. Sol og sommer. Gode minner. Og der, kom det til syne en liten flekk av blått i den tunge grå himmelen.

Et glimt av blått

Der bak det blå

Det lover godt

Tror jeg tar på

De korte bukser

De som gjør

At sommer’n føles barndomsblå

Og akkurat som før

