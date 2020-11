Fem tips i koronatida

Det kommer til å gå over. Det kommer en vaksine. Vi kommer til å klare det. I mellomtida, ta sykt godt vare på deg selv.

Dora Thorhallsdottir (47), som er utdannet ved Universitetet i Agder, har skrevet dette innlegget. Foto: Kristin Heier/studiodesign.no

Dora Thorhallsdottir komiker og EQ-terapeut

Har du akutt lyst til å flytte til et finere hjem? Bytte ut familien din med en blidere en? Frister det mer og mer med vin til lunsj på hjemmekontoret? Og begynner samtlige ferieminner i utlandet å bli mer og mer magiske?

Hvis det er noen trøst, så er du ikke alene. Koronaen tærer på absolutt alle, og hvis jula blir nesten borte ... assa, er det håp for at vi ikke alle synker ned i en kollektiv depresjon? Jada! Her er fem konkrete tips til å overleve korona 2.0.

1. Akseptere tingenes tilstand.

Ja, det er skikkelig irriterende tips. Fordi det er så opplagt. Og så banalt. Men faktum er at hvis du til stadighet skulle ønske at livet var annerledes, så har du, gratulerer, sikret deg den kjappeste måten å forbli ulykkelig. Å hele tiden tenke på hvordan du kunne ha hatt det, burde eller skulle ha hatt det, garanterer at denne andre bølgen blir verre enn den trenger å være.

Så helt konkret: hver gang du tar deg i å ønske deg noe annet enn det som er, stopp deg selv og tenk (ev. si høyt): Det er som det er! Jeg får ikke gjort noe med det. Akseptere at det er sånn.

Og husk også: det går over. Det er midlertidig. For å sitere alle barnetegningene med regnbuer: Alt blir bra. Men vær her, og land i nuet. Ikke forbli i framtida. Eller fortida.

2. Sett ord på følelsene dine

Hvis du er frustrert, sint, drittlei eller trist, så fortell de du bor med akkurat hvordan du har det. Hvis du bor alene, avtal med en du kjenner at dere kan være hverandres søppelbøtter, der du kan øse ut den indre gørra, for så å få det bra. For det å sette ord på hvordan du har det, gjør underverker. Du får det opp og ut. Du kommer deg videre, blir litt ferdig med den følelsen som gnager.

Si hva som skjer på innsiden, og så kan du avslutte med: «Sånn! Da fikk jeg det ut. Hvordan har du det?»

Hvis hele befolkningen hadde gjort dette regelmessig, hadde absolutt alle hatt det bedre. Det er som fersk fisk. Med en gang den begynner å lukte, bli kvitt den. Ellers stinker det bare mer og mer. Sånn er det også med ditt indre. Få det ut, sett ord på det som skjer og vipps! Så er det mer plass til de gode følelsene. For ellers tar de kjipe hele plassen.

3. Fysisk aktivitet

Snork, tenker du kanskje. Dette vet vi jo. Og det er så innmari fornuftig og kjedelig tips! Men visste du at den kjappeste måten å få opp humøret på, er å bevege deg? Sett gjerne på musikk og dans! Eller ta på deg joggeskoene og gå ut en tur. Eventuelt gå på YouTube, det er omtrent en milliard treningsvideoer, med alt fra fem min hopp og sprett, til en finfin økt med yoga.

Eller hver gang du skal gå på do, gå dit mens du tar utfall – BEVEG PÅ DEG er poenget! Du er sikret en vei ned i mørket og tungsinn ved å rigge deg til i sofaen og bli der. Det trenger virkelig ikke å være så mye, bare beveg deg litt hver dag. Vi er ikke skapt til å sitte stille hele dagen, da mister vi livsgnisten og faktisk all energi. Kroppen belønner deg med hormonet endorfiner idet du er i aktivitet, som gir deg en deilig følelse av velvære. Så kjør på, gjerne fast tidspunkt hver dag der du gjør NOE!

4. Din indre dialog

Koronaen har fjernet muligheten til å stikke av fra egne tanker og følelser som «banker» på. Det blir veldig klart hvordan du har det med deg selv, når stillheten senker seg. Er det en hard selvkritiker som jobber på overtid, som stadig hakker og snakker deg ned? Eller er det en raus stemme som er kjærlig, forståelsesfull og snill?

Det er faktisk mulig å endre din indre dialog ved å først og fremst bli bevisst den, deretter korrigere når du kjenner at du er ute av kurs og er streng og kjip mot deg selv. Det er INGEN som har glede av det, og det siste du trenger i denne tøffe tiden, er en stemme inni deg som forteller deg at du ikke er bra nok.

Så kanskje tiden er inne for å se litt på ditt forhold til deg selv, kanskje du har en del ubearbeidet som det hadde vært lurt å ta tak i, eller fokusere på å endre måten du er mot deg selv. For det som trengs mest av alt nå, er at vi er snille med oss selv. Vennlige. Rause og forståelsesfulle. Så blir det lettere å være i selskap med deg selv. For da du er på en måte sammen med en god, fin venn, og ikke en kjip, hard og bebreidende slemming.

5. Egentid

Dette er først og fremst til småbarnsforeldre. Hvis du ikke fyller ditt eget batteri, har du ikke noe å gå på. Da er du tom og lunta blir ekstremt kort. Så husk dette: gi hverandre egentid, dvs. tid til å bare gjøre det du vil, uten å ha ansvar for andre. Om det så er en time på soverommet alene, en time på hver, hver kveld, så har du noe som er ditt.

Tid til kun det du ønsker, om det er å ta en lang dusj, se en episode av en serie, lese en bok, gå en tur, skravle i telefonen – hva som helst, bare du har litt tid til deg selv og dine behov. Spiralen går fort nedover når to foreldre ofrer seg absolutt hele tiden til familien, da ender begge to i minus og blir da ikke akkurat de beste utgavene av seg selv, for å si det diplomatisk. Gi hverandre tid til å hente seg inn innimellom og på den måten kommer en ny og forfrisket mamma/ pappa til familien, som har litt mer å gå på. Det kan komme godt med i «disse korona-tider» (som det nå heter og alle er lei av).

Til slutt: det kommer en vaksine etter hvert. Det kommer til å gå over. Vi kommer til å klare det. Og da skal vi klemme, feste og sitte på fanget til hverandre, tafse, kose og rope oss hese på hurra! Endelig! Vi klarte det! Det kommer til å skje. I mellomtida, ta sykt godt vare på deg selv. Det fortjener du.

