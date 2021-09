Crawlin’ Kingsnakes med Stones-hyllest

Ti år etter vår forrige markering av albumet og som oppfølger til fjorårets utsolgte Stones-hyllest på Håndverkeren, spiller vi i The Crawlin’ Kingsnakes samtlige låter fra jubileumsplata, i tillegg til andre Stones-favoritter fra samme periode.

The Crawlin’ Kingsnakes ble dannet i 1990 og har alltid hatt en rekke Rolling Stones-låter på repertoaret. På 90-tallet ga vi ut to album med selvkomponerte låter og turnerte hyppig i Norge, Danmark og Tyskland.

De senere årene har vi stort sett holdt konserter i forbindelse med jubileer for albumene Get Yer Ya-Ya’s Out! og Sticky Fingers, eller når Rolling Stones har passert runde årstall. Alle i bandet har et sterkt forhold til The Rolling Stones, især Kåre Ørnevik og undertegnede. Vi har alle album og singleutgivelser og kjenner låtkatalogen svært godt. Med mine nesten 70 Stones-konserter hatt jeg hatt god anledning til å studere Stones live.

På vår konsert lørdag vil vi også hylle Stones’ nylig avdøde trommeslager Charlie Watts, som gikk bort 24. august i år. Charlie har betydd enormt mye for lydbildet til Stones. Hans samspill med Keith Richards har gjennom hele karrieren sørget for en bunnsolid groove på alt Stones har produsert. For å si det med Bruce Springsteen sine ord: «Når Mick Jagger løper rundt foran på scenen og synger «It’s only rock’n roll, but I like it», hør på Charlie bak ham, så skjønner du hvorfor»

Kingsnakes-konserten er utsolgt og det er bare for publikum å glede seg til en solid dose Rolling Stones låter fra deres aller beste periode.For første gang har vi med en blåserekke, akkurat som Stones hadde det på turnéen de hadde med sagnomsuste Jim Price på trompet og Bobby Keys på sax etter at Sticky Fingers ble utgitt for 50 år siden. Lørdag stiller Bjørn Mattis Eng på trompet og Ole Jørgen Bardal på sax.