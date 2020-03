Mamma kjørte rally

Alarmen gjekk å før æ fekk sokk for mæ så hang æ som et slips ette mamma i ein panikkarta spurt te bilen.

Venndølen Ingvald R. Ingebretsen (48) har skrevet denne teksten. Den ble først publisert på hans egen blogg kranglefant.no. Foto: Privat

Ingvald Røinås Ingebretsen

BLOGG: Det æ litt morro å tenke tebage på åssen en oppfatta ting som liden. Som mange a dykken vett så æ mi mor Signe Røinås, å då seie det sæ sjøl at mi bånnane konne havne i noen rare situasjoner som ikkje mi heilt skjønte å va fornoe, men spennans va det .

Å huske ei gång, det må ha vært på Janniken, det va jaffal på Butikkhuset. Nærliggans å tru at «mi» hadde vært på Bingo...

Mamma «gjekk» høygravid å plutselig så gjekk vannet. Alarmen gjekk å før æ fekk sokk for mæ så hang æ som et slips ette mamma i ein panikkarta spurt te bilen. Æ hadde jo ikkje begreb om å «vannet he gått» betydde fornoe. Æ skjønte jo at konsekvensen a å miste vannet va at mi måtte skyndte oss noe voldsomt.

Mamma på slutten a 80-tallet... tru æ Foto: Privat

Mi hadde Granada i den tia. Å det var nok ikkje uvanlig at denna blei observert i overlydsfart gjennom bygda. Di skimta såvidt permanenten te sjåføren å fargen på bilen i det an føyg igjennom bygda.

Denna turen bar preg a et meir rally enn ordinær for-fort-kjøring, å i det ho skrei sæ igjennom sentrum så ytra æ forsiktig ifrå passasjersetet: åffår kjøre du rally mamma?. Mi sadd jo uden bilbelte i denna tia. Å æ som hellår ikkje hadde bein i den tia, så flaksa jo rondt som ei tomflaske i det store setet...

Mor mi. Foto: Privat

«Vannet gjekk!!», sa ho. Å dro ud girane på denna Forden så du mest konne se lakken flassa på panseret. Æ tenkte som så at vannet va gått heime, å mi måtte skyndte oss for å finne ein rørlegger, men det viste sæ at det va ikkje derfor.

Om det va Tommy ellår Camilla som kåm te verden æ æ slettes ikkje sikkår på, men æ kåm på ein god historie om Tommy nå…om den gånga han va på besøg i Himmelen. Den historien for kåmme neste gång.

Her drive ho å naude sæ for bånnebånnane. Foto: Privat