Strømgjerde og blodappelsiner

Det eksisterte mange myter da jeg var liten.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Arendal-bosatte Kjell Moan (58) har skrevet dette innlegget. Foto: Håvard Gohli

Brukergenerert innhold

Kjell Moan

Noen legendariske, sagnomsuste og usannsynlige. Som Sareptas krukke, Atlantis, Den avskyelige snømannen, Shangri-La.

Og slankepiller og boka «Forstå kvinnen».

Men en av de mer hardnakkede og dagligdagse var «Ikke skjær grimaser, for du kan bli sånn».

Hvor ofte hørte jeg ikke det.

Vi hadde jo verken nettbrett eller data, så vi kjedet oss lett. Derfor fant vi på noe hele tiden.

De snille barna var full av spillopper.

Jeg var full av ... noe annet.

Jeg var på en måte Emil i Lønnebergets ikke fullt så sjarmerende tvillingbror. Ikke var jeg prototypen på en blond nordisk gutt heller. Snarere mørk og lynende sinna hvis jeg måtte være med på noe jeg ikke ville være med på. Og det var mye av det. Søndagsturer. Rydde på rommet.

Vel, ikke så mange ting egentlig. Det var mest trass. Eller bare trass. Det må ha vært et sant mareritt å drasse meg med på søndagsturer. Jeg husker selv jeg gikk aller bakerst og holdt tempoet nede. Sur som ei potte. Og ikke nok med at de andre «gikk fra meg». Når jeg endelig tok de igjen, sliten etter å ha næret på alt raseri jeg kunne mobilisere, så gikk de hæren fløtte meg av gårde igjen, uten at jeg fikk så mye som en liten pust i bakken.

Men jeg tror jeg var mye blid også. Og garantert lettlurt. «Noen» (Storebror) syntes det var en god idé å la meg tisse på strømgjerdet. «Bare se», sa han der han holdt i strømgjerdet mens han satt trygt og godt på sykkelens isolerende gummihjul med beina i været.

Og jeg tisset.

Og fikk støt i litjkar’n.

Det var også hans skyld at jeg i vinterkulden sprellet som en nyvasket parkdress i vinden der jeg hang etter tunga på lyktestolpen og brølte som en gjeldet geitekilling.

Min mor messet alltid at du ikke skal bade etter du har spist. Hvor denne villfarelsen kommer fra, må gudene vite.

«Du kan få krampe», mener jeg var forklaringen.

Visvas.

Min kamerat Jørgen fikk krampe etter en lang dag med fridykk.

De hadde holdt på hele dagen, og ivrige som de var glemte de helt å spise og drikke. Derfor fikk han krampe langt der nede i dypet.

Og var ikke til å redde.

Men myten om at været var bedre før tror jeg på. Barndommens somre var alltid lange og fulle av sol.

Til og med i Trøndelag.

Min fetter Helge var verdens tøffeste, for han kjørte motorsykkel, en BMW. Den turte jeg ikke ta på en gang. For da kunne jeg få støt.

Trekk er farlig for det blir du forkjølet av.

Stiv nakke få du også. Det er noe alle vet.

Men visste du at det er ekte blod i blodappelsin?

Les flere innlegg av Kjell Moan her