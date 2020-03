Et lite hjertesukk fra en lungesyk mamma med en lungesyk sønn

Jeg vet at jeg er kjip nå. Men jeg er kjip fordi jeg er redd.

Publisert Oppdatert nå nettopp

Tidligere teatersjef ved Agder Teater/Kilden, Birgit Amalie Nilssen (44), har skrevet dette innlegget. Foto: Fædrelandsvennen

Brukergenerert innhold

Birgit Amalie Nilssen

Alle typer virus som gir «folk flest» sår hals, lett forkjølelse eller et par dager med feber, kan bli svært alvorlige for oss. For dere med sterke lunger og topp immunforsvar, er det lett å blåse av «hysteriet» rundt både sesonginfluensa og spesielle virus som SARS-CoV-2. Hva er det folk er så redde for? Det er jo ikke farlig å være litt småsyk noen dager!

Men for oss lungesyke er det farlig. Og dere er flokken vår. Hver gang dere velger å hoste i håndflaten i stedet for i albuekroken, sprer dere virus til dørhåndtak og andre flater lungesyke barn og voksne tar på etter dere. Hver gang dere lar være å vaske hendene før dere smører en brødskive, eller tilbyr godteri uten håndvask, settes utsatte barn i fare.

Jeg vet at jeg er kjip nå. Men jeg er kjip fordi jeg er redd. Ja, jeg er den hysteriske mammaen som alltid har en flaske Antibac i lomma. Jeg er den hysteriske mammaen som nekter ungene mine å spise noe andre har tatt på. Og som ikke vil kjøpe mat på kafeer der de ansatte blar på mobilen mens de skjærer brød.

Jeg er den hysteriske mammaen fordi det å løpe gjennom sykehuskorridorer mens sønnen min blåner i armene mine, er det jævligste jeg vet. Jeg er den hysteriske mammaen, fordi barn glemmer. Glemmer at de må si nei til godteri, pop corn, kake og brødskiver som blir servert med skitne hender.

Nå melder FHI at de regner med at 25 prosent av nordmenn vil få Covid-19 i løpet av 2020. Infeksjonen ser ut til å være mild mot barn. Mest sannsynlig går dette bra. For oss. Men rundt oss har vi alle sårbare mennesker som er avhengig av at vi, flokken, tar smittevern på alvor. God håndhygiene er så enkelt og koster så lite.

Under svineinfluensaepidemien gikk sykefraværet flere steder i Norge ned med 50 prosent. Fordi folk hostet i albuekroken og vasket hendene før de tok i mat! (Denne gangen er det hosting i papirlommetørkle som gjelder!) Som en positiv bivirkning kan du altså selv også unngå å være forkjølet et par dager. Er ikke det vinn-vinn?