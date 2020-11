En partykillers julehilsen

Må vi si at vi gleder oss så veldig til jul, når vi egentlig gleder oss sånn passe eller kanskje ikke det en gang?

Forfatteren Åse Gulbrandsen (56) fra Mandal har skrevet denne teksten. Foto: Privat

Åse Gulbrandsen

Disse fire dagene som ikke selv vet at de blir fullstendig snudd på hodet, disse fire dagene som blir omgjort fra beskyttede hverdager til ubeskyttede helligdager fulle av følelser, minner, forventninger, skuffelser, stress, hygge, ensomhet, overspising, glede, sorg, takknemlighet, savn, og muligens en lengt tilbake til hverdagens trygge, beskyttende havn.

Kan vi si det som det er? Når noen spør oss om hvordan vi egentlig har det i jula, så trekker vi for de nyinnkjøpte julegardinene, tenner millioner julelys og svarer gjerne: «Helt deilig». Selv om vi er frynsete av stress og redde for ikke å strekke til. Redd for at savnet, som vi alle bærer, skal ta overhånd. Kan vi si det? Kan vi si at det ikke er så veldig greit? Kanskje til og med litt ukoselig. Faktisk ganske dritt. Dersom vi mener det, da. Kan vi det? Eller er vi verdens største partykiller da?

Juledagene

Juledagene er de dagene hvor vi minnes og hvor vi skal erkjenne det som er nytt, det som er tungt og det som ikke er mer. Samtidig som vi vil være takknemlige, høytidsstemte og glade. Men regn og plussgrader tretter oss ut. Klokkeklang kiler seg inn som hammerslag mellom vonde tanker og minner oss om helligdommen vi kanskje aldri vil bli en del av. Juledagene er de dagen hvor det forventes at vi skal være sammen og hygge oss, selv om vi har mest lyst på noen fridager i ro og fred. Juledagene er de dagene hvor de som er aleine står på utsiden med svovelstikker som brenner ut en etter en, og aller helst ville ønske seg innenfor. Men gamle tradisjoner har dessverre stengt inngangen.

Passe koselig

Om jula blir sånn passe koselig, så blir den det. Kos for alle, hele tiden, blir sjelden innfridd. Hygge kommer når den kommer, og er der når den er der. Vi kan ikke fange hyggen, men hyggen kan gjerne fange oss. Vi kan ikke fange hyggen, men hyggen kan gjerne fange oss. Dersom den gode og trygge hyggen kommer samtidig med at tanter, besteforeldre, fattigmenn, unger, nisser, juleribbe, prester, regnvær og tusen pakker er sammen, så er det faktisk nesten for godt til å være sant.

Vi kan være heldige å treffe med en indre ro som senker seg i stall og stue sammen med sølvgutter og blankpolerte røde epler, men for mange er det nok ytterst sjelden, og nærmest som å vinne i lotto. Og så vet vi at «easy come, easy go» – og vipps er hygge blitt uhygge. Kanskje er det ok å ha det godt nok?

Tradisjoner

Førjulstid, juledager og tradisjoner skal ikke styre oss. Det er vi som skal styre. Det er vi som skal være regissører. Tradisjoner i seg selv verner ikke om mennesker. Tradisjoner tar ikke høyde for endringer. Tradisjoner godtar ikke at edamerosten åpnes fire dager før jul. Tradisjoner må være i endring for å ha verdi. Vi kan lett glemme å vurdere verdien av det vi gjentar år etter år etter år. Vi glemmer å tenke selv, vi glemmer å vurdere om det vi gjør har verdi for annet enn tradisjonen selv.

Tradisjoner er lek. Dersom vi stiger inn i tradisjoner med hud, hår, julegardiner, julemusikk, juleklær og julevær, så spises vi opp av tradisjonsmonsteret, og trekkes med i et umenneskelig stress og rollejag. Vi sklir inn i ubevisste roller som om alt, hele kroppen, lukt, hørsel og synsinntrykk skal relateres til Jul. Juletradisjoner er en lek, en lek vi skal ut og inn av som unger går ut og inn av mor, far og barn-leken.

Ledlys og plastsnø

Handlesenter og lysbelagte gågater tar ikke hånd om ensomhet, stress, fattigdom og for mye akevitt. De lever av det. Sosiale medier og dårlig julefilmer nøster oss inn i en illusjon av snøfnugg, julenek, driving home for Christmas, rutete pysjbukser, ullsokker, peis og gløgg. Da blir vi skuffet når det regner, for regn passer ikke inn i vår illusjon. Når onkel Evald er full julaften formiddag, så passer det heller ikke inn i vår illusjon av lykke og hygge. Men det er virkeligheten.

Når barnebarnet på 13 år er sur og muggen fordi han ikke kan sitte med iPhonen under julemiddagen og mor bli gretten fordi far ikke sier ifra, så passer det ikke inn i vår indre forestilling om julemiddag, harmoni og ribbelukt. Men det er også virkeligheten. Når nieser, svigermødre og gamle tanter kommer trekkende med sekkevis av gaver som skal pakkes opp og papir flyter rundt i en stue som på forhånd er pyntet i Fanny og Alexander-stil, brytes idyllen og stresset over krøll på juleduken dekkes over av stive smil.

Vi er ennå mennesker

Vi må ikke glemme at vi er mennesker også i juledagene. Vi kan ikke lure oss fra dårlig humør, krampaktige relasjoner, alkoholmisbruk, dårlig råd, regnvær og drit og lort, selv om det heter 24. desember. Og dersom vi innbiller oss konstant fra novembers fødsel til desembers avgang at vi er statister i en amerikansk julefilm, så vil vi oppleve store skuffelser, stress, utmattelse og ensomhet og glede oss til filmen er over.

Kanskje det deiligste med hele jula var da din søster ringte og foreslo at dere fra i år skulle droppe middagen 5. juledag? Eller da du besøkte din gamle demente far på sykehjemmet, og han sang hele Glade Jul, til tross for at han trodde det var midtsommer i 1968. Eller da alle gjestene reiste hjem og du endelig kunne løse opp snippen, få av deg strømpebuksene, slippe ut magen og være deg selv igjen.

Når vi tenker oss godt om, har det vel strengt talt kun vært jul en eneste gang, alle de andre julene er jubileer og teater på scener overfylt av underlige kulisser. Jeg ønsker alle en grei nok førjulstid, og blir den ikke det, kan du trøste deg med at naboen sikkert ikke har det bedre, selv om det ser sånn ut.

