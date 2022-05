Sola maler sommerlysets lykke over Sørlandet denne uka. Europakonferanse. Demokratifestival. Over hele byen diskuteres og hylles frihet, likhet og solidaritet.

Samtidig trampes det på demokratiet vårt med stygge, store, støvler.

Jeg snakker ikke om krigen i Ukraina akkurat nå. Jeg snakker om kampen her hjemme. Om grensene det er vårt ansvar å vokte. Jeg tenker på 10-åringene som ble kalt «jævla negere» på bussen uten at noen grep inn. På den folkevalgte sørlendingen som valgte å kalle regnbueflagget for pedo-flagg – 50 år etter avkriminaliseringen av homofili i Norge. På transpersoner som må tåle å få menneskeverdet sitt tråkket på nok en gang. Mennesker med funksjonsnedsettelse som har gitt opp å bli behandlet med likeverd. Og på hvor tause vi er.

For dette er ikke en tid for å være tause. Vi må slutte å tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer oss selv. Vi må være hverandres allierte. Vi må kjempe hverandres kamper med bevisstheten om at hver eneste kamp er vår egen. Vil vi selv leve i frihet, må friheten gjelde alle. Og vi vil vel det? Leve i frihet? Mennesker som ønsker å dele verden inn i «oss» og «de andre» flytter grenser millimeter for millimeter.

Noen ganger må vi riste litt forsiktig i oss selv for å se hva som skjer nesten umerkelig sakte rett under nesa vår. Andre ganger sover vi så tungt at vi trenger vi hjelp til å våkne. I dag (onsdag) kommer Tinashe Williamson til Arkivet freds- og menneskerettighetssenter for å skru vekkerklokka på fullt volum. Williamsons «Håndbok for unge antirasister» bør være obligatorisk lesing rundt alle middagsbord – ikke bare for unge.

Vil du ha kortversjonen, legg turen innom Arkivet i kveld. For som forfatteren skriver: «Hvis man ser på en rasistisk kommentar som en regndråpe, så blir man jo ikke våt av én dråpe. Men når det kommer ti tusen regndråper, blir man søkkvåt. Ofte kjennes disse «små» kommentarene, denne hverdagsrasismen, som små dråper, men jeg vet at et er mange der ute som har kjent seg veldig våte, veldig lenge».

Mens mange av oss nyter solskinnet, står andre alene i pøsregn. Så kom igjen, Sørlandet: La oss holde paraplyene våre over hverandre, og la de paraplyene være regnbuefargede! Noen grenser skal bare ikke trampes over!